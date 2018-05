Latinoamérica y Wall Street cierran la jornada en rojo por presiones externas

Bogotá, 17 may (EFE).- Algunas de las principales bolsas de América Latina y Wall Street cerraron hoy con números rojos, producto de influencias externas como posibles guerras comerciales, el dólar y la baja de las acciones de empresas icónicas. La plaza neoyorquina le puso mucho cuidado a las palabras presidente estadounidense, Donald Trump, antes de una reunión con Liu He, viceprimer ministro chino. "Cuando pierdes 500.000 millones de dólares en comercio, no puedes perder una guerra comercial. Ya la has perdido", dijo el mandatario sobre la relación comercial con China, lo que provocó que los índices del parqué de la "Capital del Mundo" terminaran en retroceso. El Dow Jones de Industriales bajó un 0,22 % y quedó en 24.713,98 enteros, el selectivo S&P 500 descendió 0,09 % hasta 2.720,13 puntos y el índice compuesto del mercado Nasdaq, el referente de las empresas tecnológicas, cedió un 0,21 % y cerró en 7.382,47 unidades. En Latinoamérica, la bolsa de Sao Paulo, la mayor de la región, experimentó en su índice Ibovespa una caída del 3,37 % para apenas llegar a los 83.621 puntos. El vertiginoso aumento de la cotización del dólar (3,702 reales, el mayor en 25 meses) y la fuerte baja en las acciones de Petrobras precipitaron a este resultado negativo. El volumen de negocios en el corro paulista alcanzó los 17.379 millones de reales brasileños (unos 4.692 millones de dólares). El índice IPC de México tampoco tuvo un buen día, al perder un 1,36 %, lo que se tradujo en un cierre sobre las 45.787,90 unidades, al cabo de negocios por 12.554 millones de pesos (unos 635,65 millones de dólares). El mercado de Buenos Aires siguió con el "viento en popa" al cerrar su índice Merval con un positivo 0,46 % y se ubicó en 31.806,18 enteros, luego de los fuertes vaivenes que hicieran que Argentina recurriera a negociar un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). En la plaza bonaerense se registraron intercambios bursátiles por 1.136 millones de pesos (46,70 millones de dólares). El índice IPSA del parqué de Santiago retrocedió un 0,67 % y se quedó en 5.689,45 puntos, en una jornada en la que se registró un intercambio accionario por 145.692.945.623 pesos (unos 230,16 millones de dólares). El índice Colcap de Colombia bajó un 1,41 % para quedarse en las 1.525,54 unidades, tras completar transacciones por 145.625 millones de pesos (unos 50,5 millones de dólares). El índice S&P/BVL Perú General cerró con una ganancia de 0,65 % para llegar a los 21.088,99 puntos, tras un intercambio de papeles por 19.027.048 de soles (unos 5.824.012 dólares). La jornada "roja" para la actividad bursátil latinoamericana cerró en Montevideo, donde los Bonos Globales perdieron un 0,38 % para cerrar en los 104,91 enteros, con un total de operaciones por 49.152.238 pesos (unos 1.598.990 dólares). La evolución de las bolsas latinoamericanas fue la siguiente: Mercado Cierre Puntos SAO PAULO -3,37 % 83.621 MÉXICO -1,36 % 45.787,90 BUENOS AIRES +0,46 % 31.806,18 SANTIAGO -0,67 % 5.689,45 COLOMBIA -1,41 % 1.525,54 LIMA +0,65 % 21.088,99 MONTEVIDEO -0,38 % 104,91 EFE