Lauren Jáuregui en campaña bilingüe de MTV para movilizar votantes jóvenes

Miami, 22 oct (EFE).- La cantante estadounidense de origen cubano Lauren Jáuregui dijo hoy a Efe que “es una locura” dejar que abuelos y padres “decidan cómo va a ser nuestro futuro” y que se suma a la campaña +1 the Vote, con la que MTV moviliza a votantes menores de 25 años para las elecciones de noviembre.

“MTV me contactó y me pareció una forma increíble de seguir recalcando a los jóvenes la importancia de votar”, dijo la exintegrante del grupo femenino Fifth Harmony, quien formará parte de una fiesta final de la campaña del canal de televisión por cable en Miami, junto al rapero Fat Joe y la banda de pop PRETTY MUCH.

“Tienen que entender que ejercer su voto es ‘cool’, que es una locura dejar que los abuelos y los padres decidan cómo va a ser nuestro futuro”, planteó Jáuregui.

La artista de 22 años agregó que la decisión de participar quedó totalmente consolidada cuando le dijeron dónde sería la fiesta. “Aunque vivo en Los Ángeles por cuestiones de trabajo, el hogar de mi corazón es Miami. Allí crecí y es donde está mi familia”, matizó.

La fiesta postelectoral en el Miami Dade College cierra +1 the Vote, el esfuerzo bilingüe de MTV para movilizar a los estadounidenses menores de 25 años que históricamente suelen estar ausentes en las llamadas elecciones de medio término.

Durante estos comicios, se escoge a un tercio de los senadores, la totalidad de la Cámara de Representantes y 39 puestos para gobernadores estatales y otros territorios estadounidenses.

Para Jáuregui, hija y nieta de cubanos y bilingüe, es fantástico que MTV haya incorporado el español a la campaña, pues cree que ayudará a los jóvenes a discutir los temas políticos con su familia.

“Muchos latinos se sienten intimidados a la hora de expresarse contra un Gobierno, por un miedo histórico o porque su educación es patriarcal”, indicó.

“Yo he tenido discusiones con mis papás y abuelos desde que era pequeña y han entendido que no pueden votar solo pensando en un tema -en su caso el rechazo absoluto al régimen cubano- y no pensar en las demás cosas que afectan su vida acá, o en mi futuro”, sostuvo la joven.

“No me puedo imaginar a un artista que no sienta la necesidad de usar su voz políticamente, más si eres latino o de alguna minoría”, dijo Jáuregui.

Según MTV, +1 the Vote se creó para aprovechar el poder de la amistad y movilizar al “segmento de votantes más poderoso del país”.

De acuerdo con estudios del Pew Research Center, organización no partidista enfrascada en la investigación social y política, los electores de entre 18 y 35 años de edad representan un 32 % del electorado y en su mayoría son demócratas. EFE