LeBron James: “Las cosas han ido en mi contra desde que tenía cinco años”

Oakland (EE.UU.), 3 jun (EFE).- Con la serie 2-0 en contra, LeBron James y los Cleveland Cavaliers tendrán la oportunidad de igualar las Finales durante los dos próximos partidos en casa, un reto que no teme el alero estrella de la franquicia de Ohio: “Las cosas han ido en mi contra desde que tenía cinco años”, reflexionó.

“Las cosas han ido en mi contra, no sé, desde que tenía cinco o seis años. Estamos hablando de baloncesto. He visto las cosas muy complicadas desde mi adolescencia. He puesto a nuestro equipo en disposición de ganar un campeonato. Es mi trabajo asegurarme de que estamos tan concentrados como sea posible”, valoró el jugador en conferencia de prensa.

“Voy a hacer mi trabajo y continuaré insuflando confianza en mis compañeros hasta que suene el pitido final. Esa es mi labor y mi responsabilidad. Es mi obligación”, declaró el alero en el Oracle Arena tras la derrota de su equipo por 122-103.

A pesar del 2-0 en contra, James siempre ha defendido que una serie a siete partidos realmente empieza cuando un equipo logra arrancar una victoria a domicilio.

“Tenemos por delante el tercer partido. Tenemos la oportunidad de ir a casa, donde hemos desempeñado un gran baloncesto. Pero eso no nos debería hacer sentir más cómodos. Debemos mantener esa incomodidad”, sostuvo. EFE