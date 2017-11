Ledezma no quiere asilo político en España pero sí desea quedarse en el país

Washington, 28 nov (EFE).- El opositor venezolano Antonio Ledezma, huido de la Justicia de su país desde el 17 de noviembre, no quiere el asilo político en España sino quedarse en Madrid con otra “figura migratoria”, informó hoy su portavoz, Daniel Ackerman.

“El tema del asilo es una información que no fue verificada antes de ser emitida. No es cierto, no ha pedido asilo, la situación es que él conversó con el presidente (del Gobierno español, Mariano) Rajoy para pedirle una situación migratoria que le permita viajar por el resto de los países del mundo y poder estar basado en Madrid sin la necesidad de tener asilo como tal”, dijo Ackerman a la prensa en la sede de la OEA en Washington.

El portavoz aseguró no saber el nombre concreto de la “figura migratoria” que ha pedido Ledezma e indicó que al opositor, exalcalde metropolitano de Caracas, “ahorita mismo no le llama la atención el asilo, no es una situación que él desee”, sin dar mayor explicación.

“Él tiene su pasaporte venezolano, no tiene otro, se puede quedar en España hasta tres meses como cualquier persona normal, lo que se solicitó al Gobierno (español) es una movilidad mayor a esos tres meses”, explicó Ackerman.

“Es una figura migratoria que existe para poder estar más de tres meses sin pedir nacionalidad ni asilo”, agregó, sin precisar más.

El portavoz de Ledezma habló con los periodistas sobre el asilo porque en la breve rueda de prensa del opositor con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se permitieron muy pocas preguntas y no hubo ocasión de que el exalcalde se pronunciara sobre ese tema.

El pasado 24 de noviembre, el ministro portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que Ledezma había pedido asilo político en España.

Sin embargo, a su llegada a España el 18 de noviembre, procedente de Colombia, el opositor venezolano ya dijo que no tenía la intención de solicitar asilo político.

El pasado domingo, en un vídeo publicado en Twitter, Ledezma indicó que su situación migratoria está en “proceso de análisis” y explicó que se ha reunido con Rajoy; la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría; y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para abordar este asunto.

El exalcalde metropolitano de Caracas, en arresto domiciliario desde 2015 acusado de conspiración y asociación criminal, huyó el pasado día 17 de Venezuela a través de la frontera con Colombia y desde allí tomó un vuelo a España, donde anunció una gira internacional para denunciar al Gobierno de Nicolás Maduro. EFE