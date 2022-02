Leñadoras están listas para el arranque

Este sábado debutan en casa ante las Atléticas de Monterrey

Ante los medios de comunicación, jugadoras, cuerpo técnico y directiva del Club

Leñadoras de Durango se declararon listos para el arranque de la temporada 2022 de la

Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, teniendo su debut este sábado 26 de

febrero en el Auditorio del Pueblo ante las Atléticas de Monterrey.

La plantilla leñadora está conformada por 14 elementos, de los cuales 10 son duranguenses, 2 son mexicanas

de renombre que llegan a reforzar al equipo y 2 más que provienen de la unión

americana. Al frente de este conjunto se encuentra Pedro Guzmán, distinguido entrenador

que cuenta con amplia experiencia en la formación del talento duranguense.

“Leñadoras es un equipo que hará su presentación en la Liga Mexicana de Baloncesto

Profesional Femenil, será un referente muy grande para todos nosotros como un equipo

de mujeres que va a estar representado a nuestro estado, del empoderamiento de la

mujer siempre va a ser referente, ellas saben hacer las cosas vamos a darles la

oportunidad de presentarse como jugadoras profesionales, será un reto para ellas y para

todos nosotros, queremos ganar y estar dentro de los playoffs por eso trajimos jugadoras

nacionales y extranjeras, para darle respaldo a las duranguenses pero siempre dándoles

un impulso y al cuerpo técnico para que se den a conocer”, comentó Carlos Key Ibarra,

Presidente del club leñadoras de Durango.

El ex jugador profesional señaló que la venta de boletos para el duelo ante las Atléticas de

Monterrey estará disponible desde el viernes 25 de febrero en las taquillas del inmueble

con precios que van de los 40 a los 130 pesos, dependiendo de la localidad a escoger.

El roster de las Leñadoras está integrado por Nadia Ávila, Jaqueline Gómez, Evelin Pérez,

Daysi González, Aurora Gómez, Abril Rodríguez, Isis Haros, Fernanda Ávila, Evelia

Sánchez, Andrea Castrejon, Fernanda Fausto, Mildred Hernández, Shamika Singleton y

Kala Green. Mientras tanto el cuerpo técnico lo conforman Pedro Guzmán, Ulises Ortiz,

Érika Pérez, Juan Manuel González, Roberto Martiz, Isabel Valles y José Vidales.

Sobre lo que significa emprender esta nueva aventura, la jugadora duranguense Isis

Haros comentó ante los medios de comunicación que “me siento muy feliz porque es un

proyecto muy grande y más en este estado que es muy chico, el representar a mi estado

me hace muy feliz ya quiero jugar, es un paso que yo me imaginaba dar en dos o tres

años, pero el darlo tan pronto me a dar experiencia, el ambiente es muy padre dentro de

la cancha o los vestidores nos hemos unidos como amigas y compañeras con las

extranjeras poco a poco nos vamos entendiendo”, expresó.

Finalmente, Isis hace un llamado a la afición basquetbolera de Durango para que asista al

Auditorio del Pueblo y haga pesar la localía este sábado, “quiero decirles que confíen en

nosotras somos muye buenas los queremos y sin ustedes no somos nada”.

WhatsApp