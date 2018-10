Leñadores listos para frenar a Huracanes

La quinteta duranguense busca regresar a la senda de la victoria tras el doble descalabro ante Mineros

Este martes y miércoles en punto de las 20:00 horas, el equipo de los Leñadores de Durango recibe la vista de los Huracanes de Tampico, partido que abre la serie de las jornadas 7 y 8 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

Javier Mojica recién desempacado, dijo sentirse contento en su primer partido en la Cabaña Leñadora, manifestó gran alegría por llegar a un equipo con muy buenos jugadores en todas las posiciones y con buen coach.

“Gracias a Dios tuve la oportunidad de venir a Durango, a representar a la Ciudad, me sentí un poco cansado, me faltó un poco de aire, ya con poquito más de entrenamientos y práctica me voy acoplando al equipo”, dijo

El originario de Puerto Rico, arribó apenas el sábado a la Perla del Guadiana y de inmediato se enfundó los colores leñadores para defender la que ahora es su casa y respondió en gran forma, ya que fue el mejor hombre con 26 puntos ante los Mineros de Zacatecas. Ahora ante los del puerto, espera salir con un mejor rendimiento y ser pieza clave para que los leñadores regresen a la senda de la victoria.

“Invitó a la fanaticada de Durango, tu apoyo es muy importante para nosotros, necesitamos que vengan en la buenas y en las malas, nosotros siempre vamos a dar lo mejor para ustedes y defender nuestra cancha”; concluyó.