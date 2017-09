Lenìn Moreno sostendrá bilaterales con ONU, Canadá, Austria, Chile y Uruguay

Quito, 15 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, sostendrá la próxima semana en Nueva York reuniones bilaterales con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y con sus homólogos de Chile, Uruguay, Canadá y Austria, en el marco del 72 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Así lo confirmó hoy la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, al precisar que, entre otras citas, están pactados encuentros de Moreno con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y con los mandatarios de Chile, Michelle Bachelet; de Uruguay, Tabaré Vázquez; y de Austria.

Espinosa recalcó también que el próximo miércoles Moreno llevará a ese foro un mensaje sobre la necesidad de la construcción de la paz y del diálogo social como eje del quehacer gubernamental.

Asimismo, el gobernante ecuatoriano, que viajará a Nueva York el próximo lunes, durante su intervención ante la Asamblea General también abordará sobre la instrumentación de programas sociales para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, como la erradicación de la pobreza y la protección del ambiente.

Espinosa informó de que la agenda de Moreno incluye su participación en el Diálogo de Alto Nivel sobre Cambio Climático liderado por Naciones Unidas y en la Cumbre para un Pacto Mundial para el Ambiente, convocado por Francia.

En este campo, Moreno promoverá una iniciativa para la conservación de los bosques en la Cuenca del Amazonas, señaló Espinosa y dijo que el mandatario también mantendrá un encuentro con empresarios internacionales en la “Americas Society and Council of the Americas”, para promover inversiones en su país.

Moreno también inaugurará el próximo viernes la 41 Reunión Ministerial del Plenario del G-77 más China, uno de los espacios de integración más importantes en el marco de Naciones Unidas y del cual Ecuador ocupa actualmente la presidencia anual.

Asimismo, el gobernante ecuatoriano suscribirá el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y depositará en Naciones Unidas la ratificación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos.

Moreno, quien retornará a su país el domingo de la próxima semana, también prevé mantener un encuentro con la comunidad ecuatoriana en Nueva York, indicó la canciller. EFE