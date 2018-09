Leo Franco: “El rival fue superior”

Madrid, 25 sep (EFE).- El entrenador del Huesca, el argentino Leo Franco, manifestó que “el rival fue superior” tras la derrota por 3-0 de su equipo ante el Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano.

“El rival fue superior”, señaló, de forma escueta, Leo Franco al ser preguntado por su valoración del partido en la sala de prensa del estadio Wanda Metropolitano, para después explicar que se queda con “cosas positivas” como los jugadores que aprovecharon la oportunidad, aunque hay “mucho por corregir”.

Entre lo que más le enfadó de la primera parte, el entrenador del conjunto oscense se refirió al primer gol rojiblanco “tan temprano”, el del francés Antoine Griezmann cuando se cumplió el primer cuarto de hora.

“Habíamos hablado que este tipo de equipos que tienen partidos importantes en fin de semana te quieren definir el partido enseguida y eso fue lo que pasó”, explicó Leo Franco, que recordó que el Atlético es un equipo con campeones del mundo y en el que “casi todos jugaron el Mundial”.

Sobre cómo cambiar una dinámica de cuatro derrotas consecutivas, Leo Franco dijo que “la solución es trabajar”, y dijo que los tres goles de la primera parte fueron más “mérito del rival” que demérito del Huesca.

“Cuando juegas en equipos donde tienes partidos cada tres días sabes que cuanto antes definas, el resto del tiempo lo puedes descansar y hacer modificaciones de cara a equilibrar los minutos de todos, y ellos han salido muy fuertes, creo que hay cosas que son virtudes del rival”, analizó.

Respecto a si la imagen dada en la segunda mitad puede ser suficiente, el técnico del conjunto altoaragonés dijo que eso sería “sacar una conclusión muy pronto”.

“Creo que el equipo ha competido en todos los partidos, que es lo primero que se le exige, y nada, a seguir”, añadió.

Leo Franco dijo que ve “bien” al portero argentino Axel Werner, cedido por el Atlético de Madrid esta temporada. “Es un chico que necesita minutos, es un portero que tiene unas características muy buenas y estamos trabajando muy bien con él”, añadió.

Preguntado por el videoarbitraje, que validó el tercer gol del Atlético de Madrid, obra de Koke, cuando el juez de línea lo había anulado por fuera de juego del argentino Ángel Correa, el entrenador del Huesca se mostró favorable al VAR.

“Mientras más órganos de control haya en todos los órdenes de la vida es mejor, el VAR es más ojos viendo, creo que es más justo y punto. Al final todo lo que se acerque más a la realidad va a ser más positivo”, afirmó.

Leo Franco fue jaleado por la afición del Atlético, de la que fue su guardameta entre 2004 y 2009, por lo cual se mostró “agradecido”, ya que le conforta saber que “quizás ha dejado algo en esta casa”, en referencia al club madrileño.

“Yo me siento parte de esta casa como me siento parte del Huesca, nadie más que yo quiere que al Huesca le vaya bien, como he trabajado como jugador y como técnico para conseguir este sueño. Que nadie se preocupe, que voy a jugar y trabajar más que nadie para que vaya bien”, prometió.

En cuanto a si le gustaría ser entrenador del Atlético, contestó que se tiene que preocupar de su equipo. “Sí te voy a decir, son dos equipos a los que quiero mucho”, finalizó. EFE