Leones arranca postemporada con triunfo; Magallanes cae

Caracas, 2 ene (EFE).- El segunda base Wilfredo Tovar conectó cuatro indiscutibles, incluido un cuadrangular solitario, y los Leones del Caracas arrancaron con triunfo su serie de postemporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) ante los Tigres de Aragua, al batirlos hoy por 11-8. Tovar sacó la bola del parque en el primer episodio ante los envíos del abridor Guillermo Moscoso, para otorgar a la novena de la capital una ventaja que no perdió nunca en el cotejo. Además, el mirandino de 26 años remolcó dos anotaciones y se mostró solvente a la defensiva. "Creo que este ha sido mí mejor juego (de la temporada), me faltó el triple, pero no estaba pensando en eso, solo quería llegar a (la) base. Esa ha sido la clave y él éxito para mí", dijo Tovar tras el choque, en el que además del vuelacercas ligó un doblete y un sencillo. Henry Rodríguez, Jesús Aguilar y el cubano Félix Pérez respondieron con dos impulsadas casa uno para los Leones. Por los Tigres, Gustavo Núñez pegó un vuelacercas y produjo dos anotaciones. Ganó el relevista Miller Díaz, mientras que Moscoso cargó con el revés. Entretanto, los Caribes de Anzoátegui se impusieron por 6-5 en el inicio de su serie ante los Navegantes del Magallanes, con batazos de vuelta entera de René Reyes y Luis Jiménez. Reyes, al tiempo, produjo dos rayitas, mientras que Willians Astudillo colaboró con dos carreras más. Por el Magallanes, el dominicano Jesús Valdez conectó dos indiscutibles en cuatro turnos y remolcó una rayita. Ganó Daryl Thompson y perdió Alex Sanabia. La jornada cerró con la victoria en trece entradas de los Cardenales de Lara, por 4-3, en la serie que los enfrenta ante las Águilas del Zulia. El jardinero cubano Henry Urrutia remolcó la rayita del triunfo con un rodado que el campocorto del Zulia, Alí Castillo, no pudo manejar. En este compromiso el puesto seis de los pájaros rojos, Juniel Querecuto, consiguió cinco sencillos en seis presentaciones e impulsó una carrera. Scott Maine se llevó el triunfo, mientras que Danny Rondón la derrota. - Resultados de hoy: Tigres 8 - 11 Leones (serie 1-0 Leones) Caribes 6 - 5 Magallanes (serie 1-0 Caribes) Águilas 3 - 4 Cardenales (serie 1-0 Cardenales) - Juegos del miércoles: Águilas - Cardenales, Caribes - Magallanes, Tigres - Leones. EFE