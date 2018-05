Lerma: “Mi renovación era lo que todos estábamos buscando”

València, 11 may (EFE).- El internacional colombiano Jefferson Lerma aseguró este viernes que con su renovación con el Levante hasta 2022 ha conseguido lo que estaba esperando y reconoció que en esta temporada le han pasado “cosas maravillosas” y que podría culminar con su presencia en el Mundial de Rusia este verano.

El Levante anunció este viernes la ampliación de contrato del colombiano Jefferson Lerma, que ha cumplido su tercera temporada en el Levante, equipo con el que ha jugado 58 partidos en Primera división y ha anotado un gol.

“Estoy muy feliz. Era lo que estábamos esperando y ya se ha conseguido. Hemos ampliado el contrato y todos estamos contentos para seguir disfrutando muchos años en el Levante. He madurado día a día en lo profesional y en lo personal. Son pasos que he dado en la vida y estoy muy contento”, dijo Lerma en una entrevista en la televisión oficial del Levante.

Además, el jugador colombiano se refirió al rendimiento que ha mostrado durante esta temporada, alterado solo por dos lesiones musculares, y reconoció que debutar con Colombia ha sido uno de sus mejores momentos del curso.

“No he pasado desapercibido. Me han pasado cosas maravillosas esta temporada, pese a que ha habido algunos baches que he superado. Fueron más cosas bonitas que lo malo. Estoy contento por eso y a disfrutar”, concluyó. EFE