Leticia Herrera puso en marcha el equipamiento de un cárcamo pluvial en beneficio de al menos 4 colonias

Gómez Palacio.-La presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, puso en marcha la fase de equipamiento del cárcamo pluvial que complementa un colector construido de manera previa a lo largo del bulevar Margarita García de Guerrero y que en su conjunto beneficia a las colonias Fovissste, Castellanos, Francisco Zarco y Villa del Mar.

Se trata, según explicó Adelmo Ruvalcaba Nieto, titular del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (SIDEAPA), de una obra que involucró el rescate de infraestructura dejada a medio construir a la que hoy se le coloca una bomba, cerca perimetral y equipamiento eléctrico, sumado a trabajos de desazolve de tubería y rehabilitación de la obra civil del cárcamo, más el tren de descarga hacia el canal de riego adyacente. “Implica pues, una inversión final de 750 mil pesos, que habrá de beneficiar a 3 mil familias”, apuntó.

En la ceremonia de arranque de los trabajos finales, la Alcaldesa expresó a los vecinos ahí reunidos su beneplácito por entregar este tipo de obras, que tienen la característica de no ser relumbrón, de las que a los gobernantes suelen no gustar pues la gente les olvida, pero dijo que eso no le importa y en todo caso casi seguramente, cuando llueva, habrá personas que terminen por recordar cómo sufrían antes y después de esta obra.

Leticia Herrera Ale advirtió a la gente que el cambio climático en todo el mundo muestra que las lluvias no serán atípicas, por lo que se pronunció por quitarles el miedo a que llueva.

En su mensaje retomó la necesidad existente y su compromiso de seguir gestionando recursos ante el Gobierno Federal y aunque lamentó que se haya disminuido el monto del Ramo 23, por lo que apeló al análisis y discusión de los diputados federales para que no baje este recurso que es con el que gobiernos estatales y municipales realizan obras.

No obstante, dijo: No va a haber lana, pero aquí tienen una mujer que ustedes la trajeron hace 28 meses para que toque puertas, grite, se escuche su voz y de que “me canso ganso, de que saco el dinero”. Su afirmación le ganó el aplauso del público.

En esta ceremonia, Ana Karen Barrientos, en representación de los beneficiarios del sector habitacional en mención, agradeció esta obra que solicitaban desde hace muchos años atrás y que evitará inundaciones y daños a sus viviendas.

Finalmente, en relación a la obra en materia de drenaje y agua potable, el director del SIDEAPA, apuntó que en 28 meses de la gestión de Leticia Herrera se han bajado 43 millones de pesos, que se han aplicado en obras hidráulicas y mediante mezcla de recursos se lograron convertir en 80 millones pesos aplicados para dar resultados, ejemplo de ello el colector en equipamiento que podrá desalojar el equivalente a pipas de 20 mil litros en una hora.

Ya para terminar, la alcaldesa Leticia Herrera hizo alusión a demandas adicionales de los habitantes del sector aledaño al internado Francisco Zarco y se comprometió a que se colocará a inicios de enero reductores de velocidad sobre el bulevar Margarita García de Guerrero, además de ordenar la inmediata reparación de un puente peatonal sobre un canal de riego, la notificación a propietarios de terrenos baldíos para que les bardeen y limpien, así como el envío de una carta a CNA y los módulos de riego para que limpien la red de canales de riego en la zona urbana.