Leticia Herrera reafirmó su aspiración por la gubernatura de Durango

¡VOY POR DURANGO!

En su visita a Durango, Leticia Herrera Ale, ex alcaldesa de Gómez Palacio, manifestó su interés y su aspiración para contender por la gubernatura el próximo año. En este sentido sostuvo que, aún no sabe por cuál partido irá.

“Aprovecho el momento para darles a conocer mi intención y mi aspiración para contender en la próxima contienda electoral en el año 2022 por la candidatura a gobernadora, es un tema que no es nuevo, ni me lo saqué de la manga, tengo muchos años de ser política, tengo muchos años de aspirar a la gubernatura de mi estado, quiero a Durango, y voy por Durango”, dijo Herrera Ale.

A la ex alcaldesa de Gómez Palacio, le cuestionaron por cuál partido irá, en este sentido dijo que, “no sé aún por cuál partido, he recibido propuestas de varios partidos políticos, son varios y en unos días más habremos de tomar la decisión, pero de que voy en la boleta, voy; no, no descarto al PRI, he sido priista toda mi vida, sin embargo, en esta ocasión he tenido propuestas de otros partidos, lo estoy analizando”.

Comentó que, sí ha platicado con el gobernador quien ha hecho un estupendo trabajo, “nos dijo que adelante, que no movamos como todos lo están haciendo, y bueno, esto habrá de ser de encuestas, es uno de los temas que traigo”.

NO TENGO NINGÚN PROBLEMA LEGAL, DE NINGÚN TIPO

Por otro lado, Leticia Herrera Ale, afirmó que no tiene ningún problema legal, como en su momento se difundió en algunas partes.

Se le cuestionó en torno a qué tanto le lastimó o afectó la imagen de Leticia Herrera, lo que se dio a conocer en su momento cuando se llevó a cabo la transición de la presidencia municipal.

En este sentido, dijo que, “no creo que haya afectado la imagen de Leticia Herrera Ale, nunca tuve ninguna notificación de ningún tipo, ni tuve ninguna orden de aprehensión ni notificación de la Fiscalía General de la República, como en su momento un medio de comunicación lo difundió, no existe nada en contra de Leticia Herrera”.

“Un medio de comunicación le dio mucho vuelo, se adelantó a no revisó bien el tema; yo anduve en Gómez Palacio, viendo tranquila, cuidándome de la pandemia, atendiendo mis empresas, atendiendo mi familia, y este tiempo me sirvió para descansar, y para agarrar energías para lo que viene”.

