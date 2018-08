Leticia Herrera rinde su segundo informe destacando inversión en agua potable e inversión productiva

“En Gómez Palacio… de lo bueno, más”, ofrece

Gómez Palacio, Durango.- La presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, cumplió con la obligación legal de presentar su segundo informe de gobierno en el que destacó la aplicación de más de 350 millones de pesos en nuevas fuentes de agua potable, interconexiones y plantas potabilizadoras, así como el registro de una cifra histórica en atracción de inversiones por más de 3 mil 300 millones de pesos.

En una sesión solemne de Cabildo celebrada de forma austera en el auditorio “Benito Juárez” de la Presidencia Municipal y en la que estuvo presente como testigo de honor el gobernador José Rosas Aispuro Torres y representantes de los diversos sectores de la comunidad e invitados especiales, la Alcaldesa hizo entrega al síndico José Lorenzo Natera del informe escrito de su segundo año de actividades.

Acto seguido, se dio paso a un video que reflejaba en su contenido los principales logros de la Administración Municipal, aportando elementos y datos de las principales obras y acciones del gobierno municipal que preparó el escenario para la lectura del mensaje por parte de Leticia Herrera Ale.

En sus discurso, el agradecimiento fue manifiesto para quienes han colaborado con ella en la función de gobierno, reconociendo en el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y en el mandatario estatal, José Rosas Aispuro, aliados y probados amigos de Gómez Palacio; además agradeció a su madre, Doña Vilma Ale de Herrera, su trabajo y entrega sin tregua al frente del DIF y a favor de los más necesitados.

Al referir la creciente inversión productiva en Gómez Palacio, planteó que casi se duplicaron los empleos generados durante su primero año de gestión, para superar los 7 mil 700 puestos de trabajo, de ahí que declaró su gratitud a los empresarios y les reiteró su apoyo, para mantener un circulo virtuoso en el que “los gomezpalatinos son los que ganan”.

Además, afirmó que sin lugar a dudas Gómez Palacio es hoy un municipio más seguro, donde la gente puede vivir tranquila porque se han invertido casi diez millones de pesos en equipamiento, capacitación de agentes y programas de prevención del delito y contra la violencia de género. En este apartado, hizo un reconocimiento al papel del Ejército Mexicano en labores de seguridad para bien de los ciudadanos.

Al describirse como una mujer en una etapa de madurez política y en referencia al actual contexto social, Leticia Herrera Ale se dijo respetuosa y obediente de la voluntad popular, por lo tanto “lista para trabajar en alianza con el Gobierno de la República que iniciará funciones a partir del 01 de diciembre de este 2018”.

Reconoció la tendencia de la sociedad a ser más participativa por lo que, de frente a los representantes sociales y políticos presentes aseguró “ninguna adversidad me ha detenido; por el contrario, todo obstáculo, dificultad y descalabro ha sido el acicate para seguir adelante, para redoblar el paso y conseguir los objetivos que me he trazado al servicio de quienes depositaron en mí su confianza”.

Y concluyó estableciendo que los resultados están presentes y que la gente lo sabe, por lo que comprometió su mayor esfuerzo y el de su equipo en la siguiente etapa de gobierno, afirmando con total convicción que ¡En Gómez Palacio… de lo Bueno Más!