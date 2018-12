Leticia Herrera sostuvo fructífero encuentro con transportistas de la CTM regional

Reconocen su trabajo en el medio urbano y rural.

Leticia Herrera Ale, presidenta municipal de Gómez Palacio ofreció atención y respuesta inmediata a transportistas que acudieron a su Despacho, encabezado por el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Región Lagunera de Durango, Gabriel Rodríguez Villa.

Dicho encuentro brindó ocasión para que de parte de la dirigencia cetemista local se reconociera a la Alcaldesa por su intenso trabajo a lo largo y ancho del municipio, tanto en el área rural como en sector urbano, según declaraciones del secretario general de la central obrera ya referida, con quien se hizo acompañar de dirigentes transportistas representando rutas urbanas, organizaciones prestadoras de servicio de cargas especializadas, materialistas y vehículos de carga regular.

Ahí, en un ambiente de diálogo y armonía, le plantearon a Leticia Herrera una serie de situaciones que, en las que, desde su punto de vista, el apoyo de la Alcaldesa es importante para su resolución:

Así pues, siempre con Gabriel Rodríguez encabezando la charla, se le compartió que en el caso de percances vehiculares donde se involucran unidades de transporte éstas de manera rigurosa son sujetas al arrastre del vehículo con grúa y depósito en el corralón, por lo que piden que, en caso de sus operadores evidentemente no sean los responsables, no se les someta a estas medidas y no se les retire el vehículo si éste puede seguir trabajando.

Además, pidieron que, en caso de accidentes en los que resulte imperativo asegurar los vehículos, que se les permita –si el vehículo involucrado está funcional– que sean ellos quienes los lleven a depositar al corralón, pues la práctica común es que se les lleve con grúa o deban llevar el acompañamiento de personal de las grúas, lo que deriva en un cobro adicional por honorarios o arrastre.

Rodríguez Villa, apuntó que hace muchos años, se acompañaba con agente de Vialidad a la unidad y eso les liberaba de tener que pagar más, por los servicios particulares de la empresa de grúas. A los dos asuntos referidos, la Presidenta Municipal dio respuesta favorable, ordenando atenderlas de inmediato al subdirector de Vialidad, Roberto Hamdan.

Otro tema, tratado fue la intención del Sitio Aranda de reubicarse a un nuevo terreno, dejando el espacio que hasta la fecha ocupa. La presidenta ofreció apoyo a dicho proceso y facilidades para ejecutar el traslado de sus operaciones.

Finalmente, otro asunto le fue expuesto fue la petición de que se reubique el semáforo que se ubica en Periférico y Vergel, a la salida de Los Álamos, para que camiones de Transportes del Nazas, entre otros, tengan más fluidez y menos riesgos para sus usuarios, evitando así que las unidades de transporte público y los vehículos pesados que por ahí transitan queden en medio de la vía. La Presidenta asumió el compromiso de ordenar un análisis de dicho crucero y tomar las medidas pertinentes.