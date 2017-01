Levantan bloqueo de Pemex

No fueron amenazados pero ya los acusan de daños a propiedad federal

Por: Denice Ramírez

En el tercer día de bloqueo a las instalaciones de Pemex por parte de diferentes sindicatos de transportistas, sociedad civil y frentes sociales, se tomó la determinación en conjunto de despejar el área para ingreso y salida de las pipas.

“No fuimos amenazados, pero se nos comentó que iniciaron carpetas de investigación por daños a la propiedad federal, nosotros no dañamos nada, hicieron pintas pero fueron personas infiltradas, vamos a tomar otras estrategias”, aseguró Jesús Carrete, representante de la Unión de Transportistas Areneros.

Manifestó que no hay amenazas por parte de alguna autoridad, “se nos dio a conocer que se pretende establecer el estado de Derecho, estamos preocupados por la seguridad de todos los transportistas, porque al momento de hacer señalamientos, al momento de ejercer una acción penal, pues nos podemos quedar guardados y nadie nos va a sacar, a nosotros sí nos aplican todo el peso de la ley, no queremos una confrontación con el Ejército o fuerzas federales, por eso vamos a tomar la determinación de movernos”.

Hay pintas en vehículos de Pemex, en las bardas, “nosotros no fuimos, fue gente infiltrada, nos informó un representante de la PGR que ya estaban iniciando las carpetas de investigación por daños a la propiedad federal, somos gente de trabajo, no estamos acostumbrados a esas cosas, a la gente del pueblo sí se nos aplica todo el peso de la ley”.

Los inconformes determinaron 3 horas de plazo para poder hacer la movilización, pero se señaló que solo van organizar el desalojo del lugar y que la lucha se va a transformar, “esto no va a terminar, el plazo es para liberar la entrada de los combustibles, no queremos causar el desabasto de la gasolina”.

Comentaron que se les informó por parte de la Secretaría de Seguridad Pública que se presentó un incidente por desabasto de la gasolina, ya que una ambulancia al no contar con el combustible no pudo llegar a atender al paciente, por lo que se tuvo que trasladar en un vehículo particular.

“Hay gente de la sociedad aquí, pero de los 600 mil habitantes en el estado solo aproximadamente mil están aquí y no todos andan apoyando el movimiento”, expuso.

Puntualizó que se tiene conocimiento que Chihuahua, Morelos y Durango son los estados que hasta el momento continuaban con los bloqueos de Pemex.