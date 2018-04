Levantan inspectores 94 actas por falta de refrendos

La apertura de negocios no se ha regulado en la capital, desde los primeros tres meses de operación se tiene que presentar el pago por este concepto pero no ha habido acercamiento por parte de los comerciantes para regularizarse, motivo por el que inspectores municipales han levantado 94 actas por concepto de refrendos.

Es a partir de que inicia el año fiscal cuando se tienen que cobrar los mencionados refrendos y eso asegura es bien sabido ya que se realizan constantemente asambleas y reuniones con los comercios, dio a conocer personal de Inspección Municipal.

También destacan 50 actas aplicadas a negocios que no cuentan con el dictamen de seguridad, por lo que se debe dar la importancia necesaria a este documento, pues brinda certeza a empresas y negocios en cuanto pase algún percance, esto es uno de los factores por los cuales se han estado levantando las actas, a sabiendas de que genera molestias entre el gremio de comerciantes.

Por lo que operativos de supervisión a establecimientos será permanente, además se sigue trabajando por parte de Fomento Económico como enlace con la iniciativa privada, ya que esta direccion mantiene informados a todos los comerciantes de los respectivos temas para que se regularicen, por lo que el apoyo de esta dependencia ha sido de suma importancia.

El personal de Inspectores va al negocio y de no estar regularizado se deja un exhorto donde se fija un plazo de 10 días, pero aun con este tiempo no se acercan, por lo que si no hay interés y los comerciantes se ven sorprendidos por estas actas.

Esto deriva en que los empleados municipales sean hasta insultados y desprestigiados, pese a que siempre se presentan con los documentos necesarios y hacen del conocimiento de los negocios que se tienen que cumplir los conceptos de refrendo y dictamen de seguridad, por lo que el llamado es a tener mayor apertura al diálogo y así tener en reglamento los comercios.