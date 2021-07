¡Levántate y comienza!

El valor de la diciplina. Todo lo que verdaderamente vale la pena.

Por: Celina Gonzàlez

Que dificil es ser humano. Vivir y crecer, desarollarte, ser niño, adolesente, joven y adulto, ya ni mencionar la vejez que de solo pensarlo me estresa. Mil enfermedades, arrugas, flacides, ojos caidos, rodillas crujientes, cabellos plateados, ¡Ni al caso!. Con tanta tecnologia y avances cientificos en la medicina suena patetico pensar que nuestro cuerpo sea tan fragil y tan delicado que hasta el fino rose de una hoja blanca sea capaz de hacernos derramar sangre.

¡Que va! ¿Para que nacimos entonces? Puras trajedias.

Cuidar de uno mismo es dificil, vivir de uno mismo es complicado, sobre salir para destacar de entre la gente para muchos es imposible ¿entonces?, ¿Por qué existe gente que lo hace?¿Qué tendràn esas personas de especial?

Un dia me di cuenta de que todo lo que verdaderamente vale la pena en este mundo va destrozarte en pedazos. No necesariamente para quedarte, sino para enseñarte a crecer. Analizalo un poco, si lo piensas es logico; biologia basica. El ser humano conciente o inconsientemente siempre esta en constante movimiento, en evolucion. Que ironia de la vida que sea la evolucion de nuestro raciocinio lo que nos volvio sedentarios.

Excusas hay muchas, realmente es facil inventarse una nueva para cada situacion. Al ser humano por naturaleza le cuesta trabajo tener diciplina por lo que mejor busca levantarse por motivacion. La industria de la motivacion gana millones con eso, las historias de inspiracion, los audiocursos, videos, libros y conferencias ¡son realmente cautivadoras! es decir; ¿Cuantas personas en tu vida no concoces que consumen su contenido?, que se han levantado por la mañana con las pilas del mundo para ¡Ahora si, lograr por fin todos sus objetivos! Es curioso, ¿verdaderamente les ha funcionado? ¿O terminan siendo los mismos habladores recopilados en el montòn?…

¿Porque serà que vemos personas comenzar un nuevo reto y al poco tiempo los vemos decertar? O ¿por que habra quienes llevan años en el mismo proyecto y simplemente los ves estancados en el mismo lugar?

Solo se una cosa: está permitido caer, pero si vas a caer ¡Que sea para adelante! La motivacion no es sostenible en el tiempo. No siempre hay motivacion, no siempre hay fuerza, no siempre hay humor, ganas… pero tengo una pregunta; ¿Que estàs haciendo con tu tiempo?

Cuando tienes metas a largo plazo, necesitas màs que motivaciòn. Si realmente quieres ver un cambio en tu vida ¡Necesitas diciplina!

Los fisicoculturistas poseen varias características interesantes. El arte de este deporte ya sea que te guste o que quiza no te llame la atencion tiene varios puntos a considerar, cualidades que podrian sorprenderte. Su dedicación, esfuerzo, consistencia, concentración, valor, orgullo y finalidad, son caractaeristicas que toda persona que destaca en algun ambito de su vida pose ya sea en el estudio, en el trabajo, emprendiendo un negocio, en algun deporte o especialidad.

Si quieres cambiar tu cuerpo, mejorar tu calidad de vida, aprender un nuevo idioma, dominar un instrumento, construir tu propio negocio, cambiar tu percepcion personal o convertirte por fin en la mejor y verdadera version de ti, necesitaràs màs que chispas de motivación externa para avanzar, vas a necesitar diciplina.

La diciplina es la capacidad de dominarse a uno mismo, porque cuando no exista motivacion serà el combustible que te levante y te obligue a volver a caminar. La diciplina, es la expresion maxima del amor propio, el respeto que te demuestras y el valor que le das a tus sueños.

Si entre tus metas personales, no eres capaz de decir ¡NO! a los placeres inmediatos por el esfuerzo que conlleva seguir el camino a tus sueños no le estas fallando a nadie más que a ti mismo.

El camino al éxito personal conlleva perdidas, “todo lo que verdaderamente vale la pena en este mundo va destrozarte en pedazos” conlleva sacrificios; dejar a un lado vicios, malos hábitos, personas… Esa es la razón por la que solo algunos lo logran.

Eso es lo que esas personas tienen de especial.

“Un agradecimiento especial a los atletas y fisicoculturistas del gimnasio “La Casa del Dolor” por su colaboracion en la columna…”