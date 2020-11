Ley sí contempla sanción por no usar cubrebocas

*Aplicar castigos depende de los alcaldes: EVV

Por: Martha Medina

La Ley Para el Uso de Cubrebocas sí contempla aplicar sanciones a los ciudadanos que no atiendan la obligatoriedad de esta medida para prevenir contagios de Covid-19, se trata de una facultad que tienen los presidentes municipales, quienes la ejercerán de acuerdo a su circunstancia, externó el diputado Esteban Villegas Villarreal.

El legislador local se refirió a las opiniones que se dieron por la aprobación de esta ley, al señalar que aunque hubo mucha controversia en días pasados, especialmente respecto a la aplicación de sanciones a los ciudadanos que no utilicen el cubrebocas, pues manifestó que trae algunos puntos transitorios que sí contemplan el tema de las multas.

“Hay un transitorio que marca perfectamente que cada municipio puede manejar el tema de la sanción económica o de trabajo comunitario, o de material sanitario y esa es facultad de los presidentes municipales”, al manifestar que se determinó dejar ese punto por considerar que no es lo mismo la aplicación de una multa o trabajo comunitario en Durango que en San Juan de Guadalupe, pues manifestó que cada uno debe tener su propia reglamentación.

Dijo que un presidente municipal sí puede multar a una persona que ande en la calle sin cubrebocas, pues recordó que hace meses, cuando iniciaba la pandemia incluso Durango, Gómez, Lerdo, pusieron a gente a realizar trabajo comunitario, “sí lo pueden hacer, tienen la facultad necesaria para ello y si no la tienen pueden generar la reglamentación necesaria para hacerlo a través de sus cabildos, por eso se quedó este tema en un transitorio de la ley”.

Manifestó que los alcaldes también pueden modificar las disposiciones que establece esta ley, aunque ante el comentario que hizo un presidente municipal en el sentido de que para aplicar una sanción económica tenía que modificar la Ley de Ingresos de este año, el diputado Villegas puntualizó que ya no es conveniente porque está por terminar este ejercicio, además de que cuando se tiene un ingreso no previsto como este la reglamentación vigente especifica que se tiene que destinar al pago de deuda pública.

El legislador manifestó que se trata de un tema sobre el cual platicó con el presidente del Consejo Ciudadano, Jorge Mojica, para que a su vez pueda platicar con los presidentes de los municipios con mayor movilidad sobre el tema y se puedan definir medidas que contribuyan a frenar esta situación, pues manifestó que a final de cuentas ya hubo semáforo rojo y continúan los mismos casos de contagios.

Apuntó que se trata de un tema muy social, muy individual y consideró que es necesario decirle a la gente que no puede transitar sin cubrebocas, pues salió el fin de semana y observó mucha gente sin cumplir con esta medida, para señalar que el personal de las instituciones de salud está cansado y no puede atender como se quisiera a los pacientes con Covid, “este fin de semana se nos fue mucha gente cercana y parece que aun así no entendemos”.

