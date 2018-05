Liberales piden para Colombia un presidente que “convoque y no divida”

Bogotá, 28 may (EFE).- Más de una docena de congresistas liberales colombianos felicitaron hoy a través de una carta al uribista Iván Duque y al izquierdista Gustavo Petro por su paso a la segunda vuelta electoral y pidieron que el próximo presidente del país “convoque y no divida”.

“Hoy más que nunca Colombia necesita elegir un presidente que garantice un país donde quepamos y participemos todos. En épocas de polarización se demanda que el presidente convoque y no divida”, se lee en un extracto de la misiva.

En la primera ronda de las presidenciales, celebrada ayer, Duque, del partido Centro Democrático, obtuvo 7,5 millones de votos (39,14 %) y Petro, del movimiento Colombia Humana, recogió 4,8 millones (25,08 %), por lo que ambos disputarán la Presidencia en la segunda vuelta, que se realizará el 17 de junio.

El candidato liberal para las elecciones, el exnegociador del Gobierno en los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, Humberto de la Calle, obtuvo 399.180 votos (2,06 %) y ocupó el quinto lugar en los comicios.

En el texto los parlamentarios afirman que estos resultados son la consecuencia de una serie de “circunstancias políticas” que han llevado a los ciudadanos a una “extrema polarización”, por lo que declararon en seis puntos lo que, según su opinión, debe hacer el futuro mandatario.

Entre estos destacan la división de poderes, la no reelección, la paz, el desarrollo económico y social, el campo y el desarrollo ambiental.

“Esperamos que el próximo presidente busque afianzar la paz y no torpedearla. La implementación de los acuerdos es tarea de toda una generación y no de un Gobierno y por ello es esencial un compromiso para no dar marcha atrás a lo acordado”, se agrega en la carta.

Usando como base estos puntos, los firmantes, encabezados por el exministro de Interior Juan Fernando Cristo, se declaran “dispuestos a establecer alianzas programáticas” que garanticen que la próxima administración trabajará en la construcción de “una Colombia más equitativa y en paz”.

Entre los parlamentarios se encuentran los senadores Luis Fernando Velasco, Horacio Serpa Uribe, Andrés Cristo Bustos, Jaime Enrique Durán, Arleth Patricia Casado y Luis Fernando Duque, entre otros.

De igual forma firmaron los representantes a la Cámara como Ángel María Gaitán, Germán Bernardo Carlosama, Rodrigo Rojas, Rafael Romero y Hernán Gustavo Estupiñán. EFE