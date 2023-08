Libros gratuitos no ayudarán aresolver rezago educativo

Los libros de texto, que están en medio de una polémica porque el proceso de su elaboración no fue el indicado, poco van a contribuir a resolver el rezago educativo que se tiene actualmente en el país, pues no cumplen con estándares internacionales en pruebas que se han realizado, señaló la regidora del PRI, Fátima del Rosario González Huízar.

La regidora, quien forma parte de la Comisión de Fomento a la Educación del Cabildo, puntualizó que se trata de libros muy polémicos, al tiempo que reconoció que el proceso para su elaboración no fue el indicado, no hubo un comité técnico que supervisara, con expertos en pedagogía, tampoco los padres de familia fueron considerados, no hubo un procedimiento de un año donde se hacen grupos pilotos para ver cómo están.

“Del contenido no hablamos, se han señalado muchos contenidos, cuando el aprendizaje debe ser cognitivo, el niño debe empezar a razonar el tema de números, la lectura en comprensión y no se abordan estos aspectos”, agregó la regidora.

Recordó que también existe un rezago educativo que debe ser prioridad atenderlo, “hablamos de niños que ya no pueden ir a la escuela por alguna circunstancia, venimos de una pandemia, considero que esta reforma en el tema educativo de la nueva escuela mexicana no llegó en el momento adecuado o bajo las condiciones adecuadas; obviamente la educación lleva aprendizaje, no una ideologización, no estoy a favor de los libros”, dijo.

También consideró que los maestros deben tener las herramientas, como lo son también los libros, por lo cual confió en que los docentes aplicarán un amplio criterio en el uso de los mismos.

En cuanto al rezago educativo, Fátima del Rosario recordó que actualmente México no cumple con estándares internacionales en este renglón, como se ha demostrado en las pruebas realizadas, “es donde debemos poner mayor atención, dar herramientas a los niños, niñas y adolescentes en el aprendizaje cognitivo, razonamiento en lo que es el desarrollo de habilidades que les permitan enfrentar la vida en el proceso que llevan, que puedan tomar decisiones, porque no únicamente las matemáticas te ayudan a sumar y restar, sino a tomar decisiones en tu vida cuando eres adulto”.

