Liderazgo palestino se reunirá para analizar la situación y visita de Pence

Jerusalén, 16 dic (EFE).- El liderazgo palestino se reunirá el próximo lunes en Ramala para analizar la situación creada tras la declaración del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre la capitalidad de Jerusalén y la visita a la región del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, al que no recibirá.

El pasado 6 de diciembre, Trump rompió con un planteamiento que durante décadas había caracterizado la política exterior estadounidense y reconoció a Jerusalén como capital del Estado de Israel, al tiempo que anunció el traslado allí desde Tel Aviv de la embajada de Estados Unidos, decisión que suscitó la repulsa de los palestinos y del mundo árabe e islámico en general.

Por otro lado, un portavoz de la Casa Blanca dijo ayer que, incluso tras unas eventuales negociaciones de paz, el Muro de las Lamentaciones debería quedar dentro de Israel.

Situado en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el Muro de las Lamentaciones se encuentra al pie de la Explanada de las Mezquitas, el tercer lugar más sagrado del Islam, sobre el que en su tiempo se erigieron los templos de Salomón y Herodes, del cual constituye el último vestigio visible.

Israel ocupó la parte oriental de Jerusalén (incluida la Ciudad Vieja) en la Guerra de los Seis Días de 1967, y en 1980 el Parlamento israelí (Knesset) aprobó una resolución por la que la ciudad fue anexionada de forma unilateral y contra el criterio de la comunidad internacional.

Hoy el miembro del Comité Central del partido Al Fatah, Mahmud al Alul, dijo que los palestinos “han elegido como política la resistencia y que ésta irá en aumento”.

Uno de los portavoces presidenciales palestinos, Nabil Abu Rudeina, dijo ayer que no se aceptará “ningún cambio en las fronteras de 1967 relativo a Jerusalén Este”, informó el diario The Times of Israel.

En este sentido, Abu Rudeina reiteró que la posición adoptada por Washington pone de manifiesto que su actual gobierno está “totalmente fuera del proceso de paz”.

La declaración de Trump provocó protestas en el mundo árabe y musulmán y disturbios en Cisjordania y Gaza, en los que han muerto cuatro personas, entre ellas un palestino que fue abatido por agentes de la Policía de Fronteras israelí tras apuñalar a uno de ellos.

Asimismo, el presidente palestino, Mahmud Abás canceló el encuentro que tenía previsto con Pence y subrayó que, en estas circunstancias, EEUU ya no tiene ningún papel en el proceso de paz israelopalestino.

Hoy han continuado las protestas y enfrentamientos, tanto en Gaza como en Cisjordania y Jerusalén Este, y fueron inhumados dos de los fallecidos en los disturbios en Cisjordania, a cuyos sepelios asistieron miles de personas, informó la agencia palestina de noticias Wafa. EFE