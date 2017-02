Líderes estudiantiles piden transparencia y congruencia a Municipio

Después de que se hizo público en días pasados, que se entregaban mensualmente cerca de 100 mil pesos a líderes estudiantiles en Durango, por parte de la presidencia municipal, los líderes estudiantiles, representando a 150 mil alumnos, realizaron una rueda de prensa para dar a conocer su postura respecto a lo que declaro la secretaria del Ayuntamiento Claudia Hernández Espino.

Diana Zapata presidenta de estudiantes normalistas, señaló que esta de acuerdo con la iniciativa de transparencia de la secretaria del ayuntamiento, por lo que se exige también transparencia de su parte, y que se declare el presupuesto del ayuntamiento, así como los sueldos, dijo que en su escuela se recibían 6 mil pesos, para 7 mil alumnos.

Apuntó queremos que nos explique Claudia Hernández, como es que nos quiere ayudar y porque hasta ahora le interesamos como estudiantes, si tiene 17 años recibiendo sueldo del erario público, por diferentes cargos, que diga a cuántas escuelas ha apoyado con ese dinero.

Rodolfo Adolfo Vidales de la Feud, expresó “la invitamos a que vea las necesidades reales que se tienen como estudiantes, hay cerca de 4 mil 500 estudiantes foráneos, a quienes les brindamos credenciales totalmente gratis, tenemos que gestionar todo”, aclaró que nunca se les dio nada, y que si quieren brindar el apoyo en especie, está bien, pero para todos los estudiantes.

“En este frente estudiantil vamos a buscar la transparencia de los recursos, algo que no solo se le debe exigir a los estudiantes, también a organizaciones y partidos políticos, nosotros desde marzo no hemos recibido nada, donde esta ese recurso de casi 11 meses, no nos interesa ver ni un peso, por parte del ayuntamiento, pero que nos den apoyo en especial a ver si es suficiente”, dijo Alejandro Mora Salazar de la Feted.

Se afirmó que en fiestas decembrinas, invirtieron por parte del municipio más de un millón y medio de pesos en noche buenas, y utilizaron casi 2 millones para pintar escuelas y monumentos, pero no se ha visto nada para el sector educativo.

Ningún funcionario va a estar encima de las instituciones, se supone que hubo una reunión en cabildo para checar la partida presupuestal y se citó a los líderes estudiantiles, a lo cual nosotros no obtuvimos ninguna invitación, solo a sus amigos, no se nos ha tomado en cuenta, en 3 meses no ha habido acercamiento, por lo que pedimos que se ponga a trabajar y revise las necesidades que tienen las escuelas, dijo Emanuel David Reyes presidente del ITD.

La propuesta de todos nosotros, es la rendición de cuentas, que se estará haciendo bimestralmente, y al término de las administraciones, si ella tiene aspiraciones políticas en 2 años, lo está haciendo mal, afirmó Emanuel David Reyes, y puntualizó “a ninguna institución pública, la va a venir a mangonear ningún partido o persona por 3 mil quinientos pesos al mes”.

Estuvieron presentes El Consejo Estudiantil de Universidades Privadas, Federación de Estudiantes Técnicos de Durango, Federación de Estudiantes Universitarios, la Federación de estudiantes Normalistas y Universidades Pedagógicas del Estado, y el Instituto Tecnológico de Durango.