Lin-Manuel Miranda gana un Emmy con la adaptación televisiva de “Hamilton”

Los Ángeles (EE.UU.), 19 sep (EFE).- Lin-Manuel Miranda ganó este domingo el Emmy al mejor programa de variedades pregrabado gracias a la adaptación televisiva de su musical “Hamilton”.

Miranda y “Hamilton” se impusieron a los también nominados “8:46 – Dave Chappelle”, “A West Wing Special To Benefit When We All Vote”, “Bo Burnham: Inside”, “David Byrne’s American Utopia” y “Friends: The Reunion”.

El extraordinario éxito del musical de Broadway “Hamilton” llegó a la pequeña pantalla con una adaptación televisiva que se estrenó en julio de 2020 en la plataforma digital Disney+.

Este programa era, básicamente, una versión grabada de una de las múltiples y exitosas representaciones de “Hamilton” sobre las tablas.

Además de Miranda, que se llevó este Emmy como productor, en el reparto de esta adaptación de “Hamilton” figuraban actores como Anthony Ramos, Leslie Odom Jr., Phillipa Soo o Daveed Diggs.

El polifacético artista de origen puertorriqueño no acudió a la ceremonia de los Emmy, pero el premio lo recogieron sus compañeros productores de “Hamilton”, que también fueron distinguidos con este reconocimiento.

La 73 edición de los Emmy, los galardones más importantes de la pequeña pantalla, se está celebrando este domingo en Los Ángeles (EE.UU.) con una gala presencial pero con aforo reducido por el coronavirus. EFE

