Lindor cumple su sueño de jugar en el Bithorn en San Juan y pegar jonrón

Jorge J. Muñiz Ortiz

San Juan, 17 abr (EFE).- El estelar pelotero puertorriqueño Francisco Lindor dijo hoy que cumplió uno de sus sueños: jugar en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan y conectar un cuadrangular en la victoria de sus Indios de Cleveland 6-1 sobre los Mellizos de Minesota en el primer juego de dos entre estos dos equipos.

“Mi sueño era jugar en el Bithorn. Fue un día muy especial para mí. Jamás pensé sentirlo así de rico y bonito”, sostuvo Lindor en rueda de prensa luego del desafío, en el que este se convirtió en uno de los héroes al conectar uno de los cuatro bambinazos de los Indios en la disputa.

Fue en la quinta entrada, luego de cuatro sin anotaciones, y con Bradley Zimmer en la segunda almohadilla que Lindor pegó un elevado por el jardín derecho por un lanzamiento rompiente del abridor de los Mellizos, Jake Odorizzi, que cayó por encima de la verja y cuyo batazo el jardinero Robbie Grossman trató de atrapar.

Al conocer que había conectado su segundo jonrón de la temporada, Lindor saludó al entrenador de primera base de los Indios, el boricua Sandy Alomar hijo, y luego vio a sus compañeros de equipos, sus familiares y demás aficionados en las gradas con los brazos en aire.

“Yo brinco con ellos, y esa es la forma de jugar el deporte. Siempre he sido así y no cambiaré. No lo hice con la intención de molestar a nadie, pues respeto el juego”, aseguró Lindor, de 24 años y dos veces elegido al Juego de Estrellas.

El cuadrangular fue un momento que los 19.516 seguidores en el parque sanjuanero anhelaban que Lindor lograra luego de que en la primera entrada pegara un largo batazo al jardín central que pareció que desaparecía y que provocó que el público se levantara de sus asientos, hasta que fue atrapado por Max Kepler.

“Francisco es uno de los mejores jugadores del equipo y quizás de la liga. Es un excelente pelotero a nivel ofensivo y defensivo”, resaltó por su parte el piloto de los Indios, Terry Francona, quien abrió la rueda de prensa para entonces esperar por Lindor y el dominicano José Ramírez.

Lindor, Ramírez, el cubano Yonder Alonso y Michael Brantley pegaron jonrones por los Indios.

El partido de este martes fue el primero de dos que tendrán los Indios y los Mellizos en el estadio Bithorn.

La victoria de los Indios los ayudó a desplazar a los Mellizos en el liderato de la División Central de la Liga Americana.

El segundo encuentro será mañana, miércoles, y tendrá de lanzadores abridores al venezolano Carlos Carrasco, de los Indios e invicto en sus tres salidas este año, y al puertorriqueño José Orlando Berríos, de los Twins, con marca de 2-1.

El encuentro del miércoles es uno de los más esperados por la afición puertorriqueña, porque será la primera vez que Berríos lance como profesional y porque su primer oponente será Lindor, uno de los peloteros más queridos de la isla.

Para Lindor, su sueño de hoy ya se cumplió, pero el de mañana tendrá otro fin: ganar y olvidar el partido de este martes y aprender de los errores ofensivos que cometió. EFE