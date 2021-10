Llama Gobernador a estar alerta por “Pamela”

*Especial atención en partes bajas, zonas de cruce de arroyos y presas

El gobernador José Rosas Aispuro Torres hizo un llamado a la población duranguense a mantenerse alerta, estar prevenidos y atender las recomendaciones para los posibles efectos del huracán “Pamela”.

“Le pedimos a la población que estemos muy atentos y pendientes de todos los comunicados que haga Protección Civil, para que la gente se pueda cuidar, que se resguarde, que no salga, que no cruce arroyos, que no deje los vehículos debajo de los árboles, que la gente no salga y que desde luego se tengan los víveres elementales, sobre todo quienes viven en las partes bajas”, detalló el Gobernador al informar que el Consejo Estatal de Protección Civil sesiona de manera permanente.

Aunque los reportes de Conagua arrojaban que dicho fenómeno meteorológico tocaría al estado de Durango este martes por la tarde, las lluvias se presentaron a temprana hora del miércoles y sin generar de momento situaciones de riesgo, por lo que recomendó tomar todas las precauciones.

Se prevé que la mayor cantidad de lluvia llegue miércoles y jueves, alcanzando hasta 150 milímetros de precipitaciones, empezando desde 50 hasta 70 de acuerdo a los pronósticos; “estaremos atentos para monitorear la Presa Guadalupe Victoria, Peña del Águila, Caboraca, la del Hielo y todas las presas que están alrededor”, afirmó Aispuro Torres.

Existe ya un monitoreo y vigilancia de las presas de la entidad, así como el afluente de ríos y arroyos para actuar de manera inmediata en caso de alguna emergencia, añadió el Gobernador.

De igual manera, dijo, se prepararon los albergues para, de ser necesario, resguardar a quien lo requiera ya que es mejor estar atentos a la magnitud en que se pueda presentar, pero sin alarmar a la gente, tomando las medidas precautorias bajo la mayor tranquilidad y con tiempo; “se ubicaron 88 refugios temporales para ponerlos a disposición de la población”, detalló.

El Consejo Estatal de Protección Civil, integrado por dependencias y organismos de los tres órdenes de Gobierno, se reunió de manera extraordinaria desde la noche de lunes, para coordinar esfuerzos de prevención y reacción por este fenómeno meteorológico.

Los municipios que podrían verse afectados son: Canatlán, Canelas, Coneto de Comonfort, Cuencamé, Durango, El Oro, Guadalupe Victoria, Simón Bolívar, Gómez Palacio, Guanaceví, Hidalgo, Indé, Lerdo, Mapimí, Nazas y Nuevo Ideal.

Lo mismo en Ocampo, Otáez, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Pueblo Nuevo, Rodeo, San Bernardo, San Dimas, San Juan del Río, San Pedro del Gallo, Santiago Papasquiaro, Tamazula, Tepehuanes, Tlahualilo y Topia.

