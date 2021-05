Llama PRI a la civilidad política ante hechos de violencia

Lamenta Rubén Escajeda agresiones provocadas por Morena-PT

Son varios los hechos de violencia que se han registrado durante el proceso electoral, ante lo cual el presidente estatal del PRI, Rubén Escajeda Jiménez, hizo un llamado a todos los partidos y sus candidatos a la civilidad política, porque los duranguenses no quieren que pase a otro nivel este clima de enfrentamiento que se vive a tres semanas de las votaciones.

Señaló que en los últimos días se han visto agresiones verbales, amenazas, bloqueos, privaciones de la libertad, empujones y, esta semana que pasó, hubo un intercambio de golpes que causaron heridas graves en algunas personas.

En rueda de prensa, acompañado de la secretaria general del PRI, diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos y los secretarios Jurídico y de Transparencia, Alfa Ávila y de Acción Electoral, Miguel Ángel Olvera, Escajeda Jiménez lamentó el hecho más reciente ocurrido este fin de semana en que Morena causó un enfrentamiento entre sus simpatizantes y la brigada de la candidata de la coalición “Va x Durango” al distrito 05, Paty Jiménez.

“Morena y el PT demuestran con sus actitudes que volverán a su histórico proceder porril con el que se preparan para “reventar” elecciones y, ante su desesperación por que la gente se ha dado cuenta de que no saben gobernar ni conducir a un país en emergencia, retoman sus viejas prácticas para generar inestabilidad en la elección y temor en la gente”, dijo.

El dirigente priista comentó que el partido en el poder y sus aliados no saben competir con propuesta, no saben debatir con ideas ni tampoco saben ganar una elección con campañas limpias. “Es la frustración y desesperación los impulsa a cometer actos violentos que la sociedad no tiene por qué padecer”, afirmó.

En cambio, ofreció que el PRI hace el compromiso, al igual que sus candidatos, a no generar polarización ni violencia, que como consecuencia inmediata podría provocar que se dispare el abstencionismo en la elección.

Y reiteró que ante el clima de crispación que está provocando Morena-PT, es oportuno llamar a partidos y candidatos a ser cuidadosos de lo que se puede provocar con las palabras o acciones en el peor proceso de que se tenga memoria en términos de violencia política con 169 incidentes, 210 víctimas, 143 de ellas mortales.