Llegan 190 mil vacunas para los de 18 a 29 años

*Se destinarán para aplicar segunda dosis la próxima semana

Por: Andrei Maldonado

Sergio González Romero, titular de la Secretaría de Salud en Durango (SSD), informó de la llegada de 190 mil vacunas del laboratorio AstraZeneca que se destinarán para la aplicación de la segunda dosis para jóvenes de 18 a 29 años la próxima semana.

El funcionario estatal detalló que este cargamento arribó durante la madrugada del viernes y de inmediato se comenzó a diseñar la estrategia para distribuirlas, ya que se necesitan en todo el estado; “en próximas horas ya daremos a conocer qué días y en qué módulos se estará aplicando la vacuna”, expresó.

Consideró que esta cantidad de biológico es suficiente para cubrir la demanda que hay de segundas dosis para jóvenes, puesto que el universo de este sector es de 150 mil; “son suficientes dosis para todos. Hay que recordar que hubo mucho rezagado de este grupo y solo se atenderá segunda dosis”.

En ese sentido, añadió que no hay fecha para rezagados, sin embargo, se espera que sea en el mes de noviembre cuando se les pueda atender a todos los grupos de edad, en una única jornada con vacuna de laboratorio por confirmar; “ahora sí de la que llegue, lo importante es estar cubiertos”, explicó.

Comentó que en el caso de la vacunación de menores de 18 años esta ha ido un poco baja, habiéndose inmunizado a la fecha a poco más de mil 200 menores con algún factor de riesgo de 2 mil que se registraron en la plataforma; “habíamos pensado atender 60 mil y al final fueron 8 mil vacunas”, dijo.

Del mismo modo, González Romero compartió que se espera que el próximo mes ya lleguen los primeros cargamentos de la vacuna contra la influenza, por lo que hizo el llamado a la ciudadanía a aplicársela ya que esta no está contraindicada con la vacuna del Covid-19 y aumenta la protección ante el virus.

Respecto a la aparición de nuevas variantes del virus en la entidad, señaló que hasta el momento dos casos positivos de covid-19 no han podido ser relacionados con alguna de las cepas existentes (alfa, delta, mu, etc.), detalló que ya se han hecho dos estudios, uno en el laboratorio estatal y otro en uno foráneo, aún no hay resultados concluyentes, por lo que podría ser una variante desconocida “el virus sigue mutando, por eso no debemos bajar la guardia”.

