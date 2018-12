Llegan a Santiago 57 chilenos y 8 argentinos retornados desde Venezuela

Santiago de Chile, 18 dic (EFE).- Un total de 57 chilenos y 8 argentinos llegaron hoy a Santiago desde Venezuela, en un avión especial de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), tras haber resuelto voluntariamente abandonar ese país debido a la crisis política y económica que lo afecta, según informaron fuentes oficiales.

La aeronave hizo una escala en Caracas para recoger a los retornados tras haber transportado este lunes a 175 haitianos de regreso a su país en el marco de un plan de retorno humanitario implementado por el Gobierno de Chile.

Dicho vuelo fue el tercero que se realiza y los haitianos que han resuelto volver a su país, algo más de 500, quedan con prohibición de regresar a Chile por un lapso de nueve años.

En el vuelo que aterrizó hoy en una base militar de Santiago, llegaron 57 personas nacidas en Chile, entre ellas ocho familiares nacidos en Venezuela, además de ocho argentinos que luego seguirán viaje hasta su país de origen, según un acuerdo pactado por las Cancillerías de Santiago y Buenos Aires.

Los retornados fueron recibidos por la ministra de Relaciones Exteriores en funciones, Carolina Valdivia, y por familiares, con quienes intercambiaron efusivos saludos.

“Tenía 20 años cuando me fui de Chile”, dijo a Efe Carolina Molina, una de las retornadas, para quien “fue una decisión dura venir a mi país otra vez, en el sentido de que ya tenía una vida allá”.

Pero, añadió, “la situación en Venezuela está muy muy muy mala en todos los aspectos. En comida, medicina, inseguridad, lamentablemente no se puede vivir así”.

“Mi hija hizo la solicitud por el Ministerio de Relaciones Exteriores y del consulado chileno en Venezuela me llamaron, llevé unos documentos y no fue tan complicado. Después ya me llamaron y hoy estoy aquí”, comentó.

La canciller en funciones, Carolina Valdivia, precisó a los periodistas la cifra exacta de retornados, 57 chilenos y 8 argentinos y afirmó que en total, “con otros vuelos programados que se hicieron de carácter consular llevamos 230 compatriotas que están ya de regreso este año”.

“Son compatriotas que han estado en una situación muy difícil y que gracias al programa del Gobierno han podido volver y reencontrarse con sus familiares”, añadió y precisó que “son gente mayor, adultos, pero jóvenes y niños que vienen con mucha esperanza a instalarse a nuestro país”.

Puntualizó que en Chile se reunirán con familiares, “porque uno de los requisitos de este programa es que existan familiares que los puedan acoger.

El pasado 27 de noviembre llegaron a Santiago un centenar de chilenos que resolvieron también regresar a su país de origen a causa de la crisis que afecta a Venezuela, y que en esa oportunidad fueron recibidos en persona por el presidente Sebastián Piñera. EFE