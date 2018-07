Llegan Generales a Saltillo con sed de venganza

La tropa busca abandonar el sótano de la Zona Norte

Con la misión de sacar la serie, la tropa de Matías Carrillo se mete a la casa de los Saraperos, en donde una buena actuación los puede sacar del sótano y meterlos en zona de calificación.

Saltillo (11-12), sexto lugar de la Zona Norte, le saca juego y medio a Durango (9-13), pero si los visitantes sacan dos o más triunfos, podrían cambiar los papales e, incluso, acercarse al cuarto o quinto puesto.

La rotación que usará Durango es con Daniel Guerrero, el recién llegado, Tomás Solís, y probablemente Tiago da Silva. Saltillo mandará a la loma de los disparos a Daniel Minor, Aldo Montes y Arik Sikula, una tercia de lanzadores derechos.

Cabe señalar que en la serie en Aguascalientes, los bates de Generales se encendieron y se tiene confianza en que se mantengan en ese tenor. Bateadores como Dustin Geiger, Moisés Gutiérrez, Carlos Moncrief, Jorge Vázquez, José Luna y Jon del Campo tuvieron buenas actuaciones, sin dejar de lado a Yancarlo Angulo y Carlos Garzón. Si el bateo sigue en el mismo tenor y el pitcheo se ajusta, Generales podrá regresar a casa con buenas cuentas.

No obstante, Geiger salió lesionado el domingo, pero al parecer no es nada de cuidado. Si no pudiera jugar, Luis Alfonso García está listo para custodiar la primera base. El “Grande” regresó a la actividad con un salvaje cuadrangular ante Rieleros.