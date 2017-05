Llegan los recibos, pero no tienen luz

CFE discrimina y margina a los habitantes de la región indígena

Por: Martha Medina

La Comisión Federal de Electricidad discrimina y margina a los habitantes de la región indígena de la entidad, pues actualmente y a pesar de la inversión millonaria que se aplicó para llevar la infraestructura necesaria para que 40 comunidades contaran con el servicio aún no tienen luz, aunque sí les llega el cobro por el mismo.

El diputado Adán Soria Ramírez agregó que habitantes de poblaciones ubicadas en la región indígena, principalmente del municipio de El Mezquital, han pedido su apoyo ante una situación que los tiene indignados, pues señalan que aunque se instalaron las líneas y postes necesarios para llevar la energía eléctrica a sus viviendas, hasta el momento no cuentan con este servicio.

De nada les sirve, apuntó el legislador local, que tengan el cableado frente a sus domicilios, si este no conduce la energía eléctrica que requieren, tal como se les dijo desde hace 6 años, en algunos casos, sin que hasta el momento puedan contar con un servicio que requieren y que incluso ya se cobra en algunas poblaciones, a pesar de que no se cuenta con luz.

Ante esta situación Soria Ramírez, como presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso del Estado, presentó un punto de acuerdo durante la sesión ordinaria que se llevó a cabo este martes 23 de mayo, para solicitar que se haga un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad para que atienda la situación de las comunidades que a pesar de tener la infraestructura necesaria aún no cuentan con energía eléctrica, y desde luego que se les proporcione este servicio lo antes posible.

El legislador recordó que durante administraciones estatales anteriores, se realizaron inversiones millonarias para llevar infraestructura a las comunidades indígenas de la entidad, con el propósito de que contara con servicios básicos como la electricidad, y a pesar de las cantidades que se aplicaron, se trata de una situación que sigue igual para los habitantes de estos lugares, pues los años pasan y ellos no tienen luz en sus viviendas ni en las calles.

No es posible, añadió Adán Soria, que en estos tiempos todavía haya comunidades que se encuentran sin luz, especialmente cuando se aplicaron cuantiosas inversiones para dotarlas de un servicio que es tan necesario para todas las viviendas, especialmente las que se encuentran en poblaciones que durante la presente temporada de calor, registran temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, y no tienen la posibilidad de conservar sus alimentos o refrescarse, porque aunque pudieran comprar refrigeradores o ventiladores, estos no funcionan.

A la situación en la que se encuentran los pobladores de poco más de 40 comunidades indígenas, se suma la problemática que enfrentan otras poblaciones que reciben el servicio de energía eléctrica de manera intermitente, pues cualquier lluvia, viento o tormenta eléctrica que se registra donde se encuentra el cableado de la energía eléctrica, se suspende el suministro de la misma por dos o tres meses, que es el tiempo que demora la CFE para acudir a revisar las instalaciones y realizar reparaciones, por lo cual también hay enojo contra la paraestatal, pues aunque no proporciona un buen servicio sí lo cobra, e incluso en poblaciones donde no hay luz también envía recibos a las viviendas.