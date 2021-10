Lluvias impiden reparar caminos: Desarrollo Rural

El director de Desarrollo Rural en el Municipio, Valente Palomares Delfín, manifestó que los caminos rurales y caminos saca-cosechas se encuentran prácticamente destruidos por el paso del tiempo y las lluvias, pero señala que hasta el momento no han podido iniciar trabajos debido a que no han parado las precimpitaciones y el lodazal no lo permite.

“Hablamos de caminos rurales y caminos saca-cosechas, en los dos rubros la verdad es que ahorita absolutamente todos están dañados, afortunadamente hemos tenido una abundante lluvia que no ha cesado y no nos ha dado tregua, ya que nos da periodos de sol algunos dos días pero luego vuelve a llegar; el tema de caminos rurales no es solo de esta época o esta administración, sino que ha sido un tema recurrente pero una vez que cesen las lluvias los habremos de atender de inmediato”, manifestó.

Explicó que en estos momentos se encuentran atendiendo los lugares más críticos, como lo son algunos caminos que van de una comunidad a otra o que han dejado a poblados incomunicados, así como también los caminos de terracería ya que se encuentran completamente deshechos.

El director señaló que posiblemente se comience con los trabajos de rastreo a partir del 15 de octubre, pero todo esto dependerá de las lluvias que se presenten en la zona

Explicó que son 45 caminos los que concurren de la ciudad de Durango a las comunidades rurales y que todos ellos necesitan reparaciones, ya sea de bacheos o hasta de recarpeteos completos.

Para finalizar, manifestó que es necesario que el presupuesto del próximo año contenga modificaciones y mayores recursos para la Dirección de Desarrollo Rural y así poder atacar todos los caminos rurales que deberían de ser una prioridad.

