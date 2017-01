Lo atropellan y aparte quieren que pague daños

Quizá suene chusco, pero no lo es. La noche del 14 de diciembre de 2016 a José Carlos García Carrasco lo impactó una camioneta en calles de la colonia Francisco Zarco en la ciudad de Durango. Eso no es lo peor del asunto, ya que quien lo arrolló ahora pide le sean pagados los daños provocados a su vehículo.

Rosa Ivonne García Carrasco, hermana del afectado, narró los hechos que presenció: una camioneta azul rey con líneas laterales blancas no respetó el alto en el cruce de Brasil y Paraguay en la colonia antes mencionada y se llevó de largo a José Carlos; la bicicleta del joven quedó destrozada y una ambulancia lo trasladó de urgencia a la clínica del IMSS.

Pepe, que se desempeña como lavador en la Central Camionera, iba grave esa noche y sigue delicado hasta ahora ya que las lesiones mantienen frágil su cráneo y algunas partes de su cuerpo no tienen movilidad, en tanto que el conductor de la unidad no duró encerrado ni 24 horas ya que pagó fianza y no se ha hecho responsable de los gastos médicos.

Por si fuera poco Juan Alberto Guerrero González, quien fue deslindado de responsabilidades por el Ministerio Público, ahora pretende cobrar el daño que sufrió su camioneta con el impacto calculado en 3 mil 600 pesos, ya que al parecer en el acta levantada por los peritos se deja sentado que quien no respetó la señal de alto fue José Carlos.

La familia García Carrasco se muestra indignada, desconcertada y angustiada, ya que no solo deben ocuparse de atender las complicaciones que contraiga el accidente en cuestión de salud, sino también en lo referente al gasto médico y al pago que exige la familia del responsable, sin mencionar la impotencia por saber que la justicia no ha llegado para ellos.