Lo bello de gozar la navidad sin alcohol

José Antonio lleva poco más de 19 años sin beber una sola gota de alcohol. Durante ellos ha podido aprender que realmente nunca necesitó consumir bebidas embriagantes para ser parte de las celebraciones familiares, como la Navidad. Sin embargo durante años fue víctima de una enfermedad que aqueja a gran parte de los mexicanos: el alcoholismo.

Para muchos la Navidad es una oportunidad para convivir con los que más se quiere, para otros significa beber un poco más de la cuenta. En Antonio ambas situaciones se combinaban; “había una necesidad de disfrutar la Navidad y una imposibilidad real de hacerlo. Pasé incluso un 23 de diciembre en la cárcel, mi pareja me ayudó a salir pero aun así fue una Navidad muy triste”.

Ahora para él estas fechas tienen un color distinto, pues ha dejado atrás ese tiempo en el que bebía para sentirse bien, para ser parte de la convivencia, “ahora los festejos son sin tragedias, sin culpas, sin dañar a la familia, sin cruda moral y física, incluso sin pérdidas económicas, y eso para mí ya vale todo el esfuerzo que he hecho por dejar la bebida en Alcohólicos Anónimos”, compartió.

Dijo que en estas fechas las personas que están en proceso de dejar de beber se ven obligas a convivir con personas que sí beben, por lo que no deben soltarse de la terapia; “dentro del grupo el día es como cualquier otro, buscamos no involucrar la festividad pues en el grupo no hay religión. Lo que buscamos es ponernos bien para ir a disfrutar con nuestras familias, no podemos dejar la terapia”.

José Antonio está consciente que su militancia dentro de Alcohólicos Anónimos debe continuar si quiere seguir gozando de momentos de paz con los suyos. “Toño”, como le dicen sus compañeros de recuperación, sabe que es en el mismo grupo donde tienen la respuesta para poder gozar de fiestas como Navidad, Año Nuevo, cumpleaños de sus hijos, días de la madre, entre otros.