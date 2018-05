Lo menos habituales hacen piña para derrotar al Liverpool

Madrid, 22 may (EFE).- Los jugadores del Real Madrid que tienen menos opciones de disputar la final de la Liga de Campeones desde el inicio hicieron piña este martes con sus declaraciones para derrotar al Liverpool y ayudar a sus compañeros.

Nombres como los de Theo Hernández, Borja Mayoral, Luca Zidane, Dani Ceballos, Marcos Llorente, Kiko Casilla o Mateo Kovacic podrían tener un papel secundario en el partido clave de la temporada para el Real Madrid. Sin embargo, todos, en cada una de sus palabras, se mostraron ilusionados por colaborar en el que sería el tercer título consecutivo para su club.

Así se expresó Theo Hernández, que afirmó que para el choque del sábado todos los jugadores “están preparados” y darán “todo” por derrotar al conjunto inglés. Además, afirmó estar “muy ilusionado” y dijo que espera llevarse a su casa su primera Liga de Campeones.

“Desde que llegué aquí he aprendido muchísimo con mis compañeros que me han ayudado día a día. Tengo que seguir creciendo y aprendiendo de mis compañeros, que son muy grandes”, añadió.

El portero Luca Zidane, que debutó el pasado fin de semana en Liga ante el Villarreal, dijo estar muy “contento” y “orgulloso” de jugar en el “mejor equipo del mundo”.

“Llevo muchos años en la cantera del Real Madrid y es un orgullo después de todos estos años poder jugar con el primer equipo. Guardé la camiseta del debut para toda la vida. Todos estamos concentrados en la final del sábado y a ver qué pasa”, agregó Luca Zidane.

También se mostró muy contento Dani Ceballos, que manifestó su alegría por disputar su primera final de la Liga de Campeones en un momento “histórico” para el club blanco. El centrocampista del Real Madrid resaltó que todos tienen que estar muy “metidos” para afrontar el choque.

“Quiero aportar mi granito de arena. Desde pequeño soñaba con jugar este tipo de partidos. Ahora es un momento muy especial, muy contento por estar dentro de este club y de poder hacer historia en el Real Madrid”, expresó.

Ceballos declaró que su entrenador, Zinedine Zidane, siempre aporta tranquilidad y desveló cuál ha sido el mensaje que ha lanzado a sus jugadores en los últimos días: “Nos ha dicho que seamos nosotros mismos, que hasta ahora hemos hecho las cosas bien y que demos el cien por cien para poner el broche de oro para a una temporada magnífica”, comentó.

Además, indicó que él va “paso a paso” en el Real Madrid y reconoció que a principio de temporada habría firmado estar en la final de la Liga de Campeones.

Por su parte, Marcos Llorente informó de que las sensaciones en todo el vestuario son “muy buenas” y desveló que todos están muy tranquilos, con mucha “ambición y ganas” y con la sensación de que el tercer título consecutivo es como si fuera el

El croata Mateo Kovacic declaró que la posibilidad de encadenar tres títulos es “increíble” y reconoció que es algo que no imaginaba cuando fichó por el Real Madrid.

“Es una realidad, parece una cosa normal, pero no es normal. En cuanto a mi situación personal, ahora estoy jugando más, cada año me siento mejor y creo que todavía tengo mucho para trabajar y estar mejor”.

El portero Kiko Casilla quiso valorar todo lo que está haciendo el Real Madrid en la máxima competición continental y dejó claro que con el paso de los años “se valorará mucho más” el número de finales disputadas y ganadas por su equipo en las últimas temporadas.

“Es algo espectacular y para nada ha sido fácil. Hay que disfrutar. El sábado es un día muy importante para el club y vamos a darlo todo”.

Por último, Borja Mayoral explicó que para un canterano como él, que se ha formado en las categorías inferiores del Real Madrid, es un momento “muy feliz” poder participar en la consecución de su primer título y en el cuarto del club blanco en los últimos cinco años.

“Es un sueño. Al final todo jugador de fútbol profesional sueña con momentos así y con vivir cosas como las que estamos viviendo. Un canterano como yo tiene doble felicidad. Por eso disfruto cada día y ojalá pueda ganar mi primera Champions”.

“He crecido muchísimo, Cuando me fui jugué algún partido y cuando me fui a Alemania también crecí. Otra cultura, otro idioma, es complicado, pero al final te haces fuerte. Este año he aprendido y disfrutado de los mejores”, finalizó. EFE