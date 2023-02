Lo que se sabe de los perritos rescatistas mexicanos en Turquía

Uno de los 16 perritos rescatistas falleció en su labor en Turquía

El pasado 8 de febrero de 2023, el equipo mexicano de rescatistas, conformado también por 16 binomios caninos, arribó a Turquía. Por medio de redes sociales, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard ha anunciado las acciones del equipo mexicano en dicho país.

Marcelo Ebrard publicó en su cuenta de Twitter, el 9 de febrero, con ayuda de la brigada mexicana, se localizaron a dos personas con vida entre los escombros que dejó el sismo de 7.8 grados. En otra publicación acompañada de un video, el secretario mencionó “Edgar Martínez y Balam rescataron una persona con vida”, el binomio canino pertenece a la Cruz Roja Mexicana.

Edgar Martínez mencionó “el trabajo de los perros, hoy por hoy creo que es satisfactorio, nos sentimos muy bien, nos sentimos comprometidos”, en el vídeo publicado por el secretario. Mientras que el 10 de febrero, el canciller mexicano, anunció el rescate a de la Secretaria de Marina, en combinación con equipo civil local de una niña de 8 años con vida.

Sin embargo, a la 1:33 AM del 12 de febrero la SEDENA anunció el fallecimiento de Proteo, el can integrante de la brigada de rescate en Turquía. En el comunicado se puede leer: “los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos lamentamos profundamente la pérdida de nuestro gran compañero el can: Porteo. Cumpliste con tu misión como integrante de la Delegación Mexicana en la búsqueda y rescate de nuestros hermanos en Turquía. ¡Gracias por tu heroica labor!”, por su parte, el canciller anunció la ceremonia en honor al can.

En un video publicado por la SEDENA en su cuenta de TikTok, su compañero de trabajo, habló de Proteo “Quiero decirte que me siento orgulloso de ti porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador, que nunca te diste por vencido. Ahora solo me queda agradecerte por haberme traído, lamentablemente no vas a poder llegar conmigo, siempre te estaré recordando. Todo México espero que siempre te recuerde, que nunca te olvide, algún día nos volveremos a ver“.

De acuerdo con lo anunciado en la SEDENA, los perritos rescatistas del Ejército Mexicano que trabajaban con Proteo son Territorio y Timba. Al igual que los canes Barato, Balaceo, Bureta, Biosfera, Tardio, Kiara y Teología.

