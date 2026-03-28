Facultad de Trabajo Social se suma a programa federal “Tequios por la paz y contra las adicciones”

Durango, Dgo.

La Facultad de Trabajo Social se integró al programa federal “Tequios por la paz y contra las adicciones: Deporte para todos y todas”, una estrategia orientada a promover entornos saludables, la convivencia y la prevención de adicciones entre la comunidad estudiantil.

La institución, encabezada por la directora Ana Rosa Rodríguez Durán, participa en esta iniciativa que busca fortalecer el bienestar integral de las y los jóvenes mediante actividades físicas y acciones comunitarias.

Como parte de las primeras jornadas, estudiantes de distintos semestres realizaron labores de rehabilitación en una cancha de voleibol, contribuyendo a mejorar las condiciones del espacio y fomentar la práctica deportiva.

Durante la actividad, los participantes trabajaron de manera organizada en la mejora de las instalaciones, reflejando un compromiso colectivo con el cuidado de su entorno y el fortalecimiento del tejido social dentro del ámbito educativo.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que impulsa el deporte como herramienta para la prevención de adicciones y la promoción de estilos de vida saludables, además de incentivar la participación activa de la comunidad estudiantil.

Con este tipo de iniciativas, la Facultad de Trabajo Social consolida una dinámica que vincula la formación académica con el compromiso social y el bienestar comunitario.