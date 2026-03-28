Modifica TEPJF reglas del INE y amplía participación; en Durango prevén mayor inclusión

Durango, Dgo.

La reciente modificación a la convocatoria para la elección de consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), podría ampliar la participación de perfiles duranguenses, especialmente de sectores históricamente excluidos.

El máximo órgano electoral del país determinó ajustar diversos requisitos con el objetivo de garantizar condiciones de igualdad, no discriminación y certeza jurídica en el proceso de selección de tres nuevas consejerías del Consejo General del INE.

Entre los cambios más relevantes destaca la implementación de una acción afirmativa, mediante la cual se obliga a incluir en cada quinteta final a personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, como integrantes de comunidades indígenas, personas con discapacidad, diversidad sexual, afromexicanas y migrantes.

Impacto local en Durango

En el contexto estatal, esta decisión cobra relevancia debido a la diversidad social de Durango, donde, de acuerdo con datos del INEGI, más del 2% de la población se reconoce como indígena, principalmente en municipios como Mezquital, una de las regiones con mayor presencia de pueblos originarios en el estado.

Además, especialistas señalan que estos cambios podrían abrir oportunidades a perfiles locales con trayectoria en materia electoral, académica o jurídica que anteriormente quedaban fuera por criterios restrictivos.

Cambios clave en la convocatoria

El TEPJF también resolvió que el requisito de no haber sido candidato o candidata en los últimos cuatro años no aplicará para quienes participaron en procesos de elección judicial, al considerar que no tienen carácter partidista.

Asimismo, eliminó la exigencia de contar exclusivamente con nacionalidad mexicana, permitiendo ahora la participación de personas con doble nacionalidad, al considerar que dicha restricción era discriminatoria y limitaba el acceso a cargos públicos.

Proceso con mayor apertura

Con estas modificaciones, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados deberá emitir un acuerdo actualizado y difundirlo ampliamente, con el fin de que más personas interesadas puedan participar bajo reglas claras.

En Durango, este nuevo escenario es visto como una oportunidad para fortalecer la representación ciudadana en órganos electorales nacionales, en un momento clave rumbo a los próximos procesos democráticos del país.