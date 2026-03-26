Obituario 26 de marzo 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo de la Sra. Hermelinda Mercado de Nogueira, de 101 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Sr. Marco Antonio Meras Valdez, de 56 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad se está velando el cuerpo de la Sra. María del Carmen González Puente, de 95 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo del Sr. Luis Antonio Flores Torres, de 69 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo de la Sra. María del Carmen Escobar Rodríguez, de 72 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa está velando el cuerpo de la Sra. Maestra Martha Leticia Mejía González, de 70 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #5 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Arturo Sánchez García, de 76 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Acacias #809 de colonia El Cipres se está velando el cuerpo del Sr. Jorge Jácquez, de 63 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Mpio. Canatlán, Dgo., se está velando el cuerpo de Reyes Hernández, de 82 años, sus honras y sepelio pendientes

En capilla #6 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Margarita Márquez Bueno, de 80 años, sus honras y sepelio pendientes