Pide Congreso ampliar red de cajeros para entrega de apoyos del Bienestar

La dignidad de las personas no puede ponerse en riesgo al momento de ejercer un derecho: Dany Soto.

Por unanimidad, el Congreso del Estado solicitó al gobierno federal, a través de la Secretaría de Bienestar y el Banco del Bienestar, promover acciones que permitan ampliar la red de cajeros automáticos y ventanillas, con el objetivo de que las y los beneficiarios de programas sociales, particularmente adultos mayores puedan retirar y disponer de sus recursos en cualquier institución, sin el cobro de comisiones.

Al presentar el punto de acuerdo, la diputada Dany Soto Hernández, recordó que los programas sociales tuvieron origen en políticas impulsadas desde gobiernos emanados del PRI, y posteriormente fueron retomadas y fortalecidas por otras fuerzas políticas, al grado de elevarse a rango constitucional, decisión que debe acompañarse con responsabilidad y convicción para que los derechos se ejerzan plenamente.

Subrayó que, si bien la entrega directa de los recursos es una característica ampliamente posicionada por el gobierno federal, actualmente existe la necesidad de evaluar integralmente las condiciones en las que se operan estas políticas públicas, desde su diseño hasta el momento en que los apoyos llegan efectivamente a manos de las y los beneficiarios.

La legisladora lamentó el hecho ocurrido la semana pasada en el centro histórico de Durango, donde una persona adulta mayor falleció mientras esperaba retirar su apoyo en una sucursal del Banco del Bienestar ubicada en avenida 20 de Noviembre y Bruno Martínez, señalando que este tipo de situaciones no pueden normalizarse.

Indicó que este caso no es aislado, ya que en distintas entidades del país se han documentado incidentes similares relacionados con largas filas, falta de efectivo, caídas del sistema y saturación en sucursales, lo cual afecta directamente a quienes dependen de estos recursos para su bienestar.

Agregó que, aunque se presume la construcción de más de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país, la realidad demuestra que la infraestructura actual ha resultado insuficiente para garantizar un acceso ágil y eficiente, especialmente para personas adultas mayores y con discapacidad, por lo que una vez realizó la propuesta, la cual ya había presentado el 1 de abril de 2025; sin embargo, hasta el momento no se han concretado acciones efectivas que atiendan de fondo esta problemática.

Durante la discusión, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Bernabé Aguilar Carrillo manifestó su respaldo al exhorto, al considerar que mejorar las condiciones de acceso a los programas sociales es una causa justa que debe atenderse con responsabilidad institucional.

Reconoció que el Banco del Bienestar ha sido una herramienta fundamental para eliminar intermediarios, combatir la corrupción y garantizar la entrega directa de los apoyos; sin embargo, señaló que aún existen áreas de oportunidad que deben fortalecerse para evitar que los beneficiarios enfrenten riesgos en su salud o integridad.