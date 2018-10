Locsin, embajador en la ONU, será nuevo ministro de Exteriores de Filipinas

Manila, 12 oct (EFE).- El embajador de Filipinas ante las Naciones Unidas en Nueva York, Theodore “Teddyboy” Locsin, anunció hoy que reemplazará a Alan Peter Cayetano como ministro de Asuntos Exteriores de su país.

Locsin confirmó en su cuenta de Twitter que ha aceptado la oferta del presidente filipino, Rodrigo Duterte, para ocupar el puesto que Cayetano deja vacante para concurrir a las elecciones legislativas del 13 de mayo de 2019.

“Me pidió que aceptara, aunque amo la ONU y todos los amigos e intelectuales que he conocido allí. Pero no dije que no, como no dije que no cuando me ofrecieron ser embajador ante la ONU”, indicó Locsin.

Duterte adelantó anoche a su vuelta de una reunión de los países del Sudeste de Asia en Bali (Indonesia) que ya había elegido un sustituto para Cayetano, aunque no desveló su nombre porque, según dijo, todavía no contaba con el permiso del candidato.

El pasado miércoles, cuando arrancó el plazo de candidaturas para las legislativas del año que viene, Cayetano, que ya fue senador entre 2007 y 2017, anunció su intención de aspirar a un escaño en la Cámara de Representantes.

Alan Peter Cayetano, de 47 años, anunció ayer que, si logra un puesto en la Cámara, su intención -apoyada por Duterte- es lograr la presidencia de esa cámara legislativa, puesto que desde julio ocupa la expresidenta del país Gloria Macapagal Arroyo.

Cayetano, titular de Exteriores desde mayo de 2017, se presentó a la vicepresidencia del país en las elecciones generales de 2016 como compañero de Duterte, que se hizo con la presidencia.

Esta semana Duterte también ha tenido que nombrar a un nuevo portavoz presidencial, ya que Harry Roque, que ocupaba el cargo hasta ahora, también ha anunciado su decisión de presentarse como candidato al Senado.

Su puesto será cubierto de manera temporal por el jefe del equipo legal del presidente desde la campaña electoral, Salvador Panelo, que integra el círculo de estrecha confianza de Duterte.

“Como asesor legal, he hablado en numerosas ocasiones en nombre del presidente en temas sensibles como la seguridad nacional, lo que requería la articulación de ideas y pensamientos del presidente. La única diferencia ahora es que daré ruedas de prensa de manera regular”, indicó ayer Panelo al conocerse su nombramiento. EFE