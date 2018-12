Londres prevé seis meses de “caos” en los puertos con un “brexit” sin acuerdo

Londres, 7 dic (EFE).- El Gobierno británico advirtió hoy de que abandonar la Unión Europea (UE) sin un acuerdo el próximo 29 de marzo puede llevar a seis meses de “caos” en las principales puertos comerciales del canal de la Mancha, así como en el eurotúnel.

“A pesar de que no podemos saber exactamente qué hará cada uno de los Estados miembros (de la UE) respecto a los controles fronterizos, los planes intergubernamentales han sido revisados para que estemos preparados para el potencial impacto que tendría la imposición de controles de terceros países”, señala un documento del Ejecutivo británico.

El ministro de Sanidad, Matt Hancock, advirtió especialmente a la industria farmacéutica y al Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés) para que estén preparados en caso de que se produzcan interrupciones en el suministro de ciertos productos.

El líder de la autoridad regional del condado de Kent (sureste de Inglaterra), Paul Carter, pidió por su parte que se adopten medidas para prevenir atascos de camiones en las carreteras en caso de que se adopten controles aduaneros tras el “brexit”.

“Necesitamos mucha más información y contactos con el Gobierno nacional sobre cómo van a trabajar con nosotros”, afirmó Carter, que exigió un “plan nacional de transporte” para lidiar con una eventual salida desordenada de la UE.

El Parlamento británico votará el próximo martes el acuerdo de salida del bloque comunitario al que ha llegado el Gobierno británico con Bruselas, si bien la primera ministra, la conservadora Theresa May, no cuenta con la mayoría necesaria para respaldarlo, lo que incrementa el temor a una ruptura no negociada. EFE