Lopetegui: “Trataremos de centrarnos en el partido sin mirar cosas externas”

Madrid, 19 oct (EFE).- Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, aseguró que se aísla con sus jugadores de toda la crítica que les rodea tras cuatro partidos sin ganar ni marcar, y dijo que se centrarán “en el partido” ante un Levante al que elogió, “sin mirar cosas externas”

“Trataremos de hacer lo único importante, centrarnos en el partido y el juego sin mirar cosas externas. Jugar bien, generar ocasiones e intentar aprovecharlas, que el rival tenga las menos ocasiones posibles en un partido que nos va a exigir concentración”, manifestó en rueda de prensa.

Lopetegui destacó que se juegan “tres puntos importantes” y dejó un mensaje con la posición que lograría el Real Madrid el sábado si vence. “Nos pueden llevar al primer puesto de la clasificación, por eso nos centramos en hacer un buen partido”. Fue su respuesta ante los que cuestionan su futuro, recordarles que su equipo sigue teniendo opciones de ganar las competiciones en las que está inmerso.

“No estoy pendiente de lo que puedan decir o no. Dentro hablamos de la alineación del Levante, de como están los jugadores, tratar de recuperarlos, llegar a un punto bueno de juego que hemos tenido y consolidar esas situaciones… el resto no está bajo nuestro control y sabiendo como es el fútbol no le prestó atención porque no nos ayuda a ganar al Levante”, afirmó.

El técnico madridista analizó a su rival y destacó su mejoría tras varios retoques de su entrenador Paco López. “Esperamos un partido difícil ante un rival que viene de dos victorias consecutivas y que ha mejorado en todos los aspectos tras cambiar el sistema. Un partido muy exigente que nos ilusiona muchísimo por dar una alegría a nuestra afición”.

“El Levante es un rival complejo, que ha mejorado mucho y nos exige dar una buena versión. No tenemos que mirar para fuera, si no para dentro y centrarnos en un equipo que ha dado con una tecla que le ha dado resultados en forma de victorias, de ocasiones y de goles. Tienen vocación ofensiva, está bien estructurado, con buena plantilla y entrenador”, sentenció. EFE