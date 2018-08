López Obrador busca acelerar creación de la Secretaría de Seguridad Pública

México, 1 ago (EFE).- El futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró hoy que se propone adelantar la creación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y para ello pedirá la intervención del actual mandatario, Enrique Peña Nieto.

López Obrador confió en que la futura secretaría opere desde los primeros días de su mandato, que comienza el 1 de diciembre.

“Estamos trabajando en la elaboración del proyectos como la creación de la Secretaria de Seguridad porque queremos que desde el primer día se cuente con esa secretaría”, dijo en una conferencia de prensa donde repasó variedad de temas.

“Esperamos que la función de la SSP ya no dependa de la Secretaría de Gobernación. Una vez que sea presidente electo le voy a pedir al presidente Peña Nieto que se envíe esta reforma a modo de que antes del 1 de diciembre podamos tener la aprobación para que empiece a funcionar desde los primeros días del nuevo Gobierno”, agregó.

Recordó que Peña Nieto puede enviar una iniciativa “con carácter preferencial”.

“Será un planteamiento que nosotros le vamos a hacer, respetando que él es la autoridad competente. Le vamos a pedir que nos ayude para que podamos avanzar en tiempo para que tengamos los instrumentos para empezar a atender el grave problema de inseguridad y violencia”, abundó.

En su mensaje, un mes después de su triunfo en los comicios del 1 de julio, López Obrador señaló que en estos 30 días él y su equipo se han dedicado a trabajar con “toda su intensidad, imaginación y experiencia” para elaborar proyectos que se aplicarán en su Gobierno.

Dijo que se reunió con el equipo que va a trabajar en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), al que consideró una institución “fundamental” porque es la encargada de recaudar fondos y contribuciones. “No quiero llamarles impuestos”, dijo.

“Estamos elaborando el proyecto para tener una buena recaudación sin aumentar impuestos en términos reales, sin aumentar el precio de gasolinas, gas, diésel y energía eléctrica”, apuntó.

Recordó que uno de sus compromisos de campaña fue “no aumentar ni crear impuestos nuevos, ni que haya gasolinazos (aumentos a la gasolina)”.

Compartió que también está trabajando en la elaboración de un anteproyecto para convocar a los ciudadanos para “elaborar conjuntamente una Constitución Moral”, ya que la idea es que no solo “debemos de buscar el bienestar material sino también el del alma, además de fortalecer valores culturales, morales y espirituales”.

Adelantó que tendrá una reunión con los ministros de la Suprema Corte y confirmó que la descentralización de diversas secretarías (ministerios) que se ubican en Ciudad de México está en pie.

Habló también de la modernización de seis refinerías y la creación de una nueva en Tabasco e insistió en su plan de desterrar la corrupción y combatir la impunidad.

“Todo esto es lo que hemos hecho durante estos días: trabajar en elaboración de proyectos, formar equipos para no perder tiempo ni el impulso porque el país requiere de acción inmediata. Es muy grave la crisis de México, no hay otra salida porque ya no se puede seguir con la misma política”, finalizó. EFE