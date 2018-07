López Obrador califica de “irresponsable” al INE por acusaciones

México, 21 jul (EFE).- El futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó hoy de “irresponsable” a la autoridad electoral mexicana por acusaciones que consideró falsas debido a la operación de un fondo económico creado para ayudar a víctimas del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Hace tres días, el Instituto Nacional Electoral (INE) le impuso una multa al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que lidera López Obrador, por una presunta financiación ilegal a través de un del citado fondo y ambas partes han desatado una guerra de declaraciones.

“Lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad y no es posible que estas personas actuaran de manera irresponsable”, dijo López Obrador en conferencia de prensa.

“Vamos a aclarar este escándalo originado irresponsablemente por los consejeros del INE”, añadió.

El izquierdista aprovechó para mostrar documentos de dos depósitos que hizo al fondo, a través de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, por más de 500.000 pesos, unos 26.000 dólares.

“Es un daño moral el que nos están haciendo y es muy irresponsable actuar a la ligera si no se tienen elementos”, apuntó

Horas antes, administradores del fondo “Por los demás” acusaron a al INE de excederse en sus funciones al imponer una cuantiosa multa a Morena.

Dijeron que el fondo es privado, que fue creado por militantes del partido, pero está desligado de Morena y calificaron de “aberrante” la decisión del Instituto.

“El INE no es una institución encargada de vigilar movimientos financieros, no es que estemos escondiendo algo y que le estemos desconociendo una atribución; es que no la tiene”, dijo en conferencia Pedro Miguel, periodista y militante de Morena y administrador del fondo.

Según el INE, al fondo de ayuda ingresaron 78,8 millones de pesos (4,14 millones de dólares) a través de efectivo, cheques de caja, transferencias bancarias y pagos electrónicos y de acuerdo con el Instituto 64,4 millones de pesos (3,39 millones de dólares) fueron sacados del fondo y se destinaron a miembros del partido, que cobraron esta cantidad en efectivo.

López Obrador y los administradores del fondo han dicho que mostrarán pruebas de que no ejecutaron de esa forma y resolverán el asunto por la vía legal. EFE