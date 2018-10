López Obrador confirma que nuevo aeropuerto se construirá en Santa Lucía

(Adelanto) México, 29 Oct (Notimex).- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se respetará la decisión que emitió la ciudadanía para construir dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía, rehabilitar el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y la terminal aérea de Toluca.

En conferencia de prensa en Hotel Four Points by Sheraton, en la colonia Roma, López Obrador aseguró que es totalmente viable construir esta obra en la Base Aérea de Santa Lucía y confirmó que la operación de los dos aeropuertos no representa ningún riesgo, y dio a conocer que tiene un dictamen de las autoridades francesas que avala el proyecto.

Dijo que con esta decisión el gobierno federal se va a ahorrar 100 mil millones de pesos y se resolverá el problema de saturación del actual aeropuerto.

En su mensaje agradeció a todos los que participaron en la consulta, tanto a los que votaron a favor de la Base Aérea de Santa Lucía como del opción en el lago de Texcoco y reiteró que las inversiones de los empresarios están garantizadas y podrán hacer el mismo volumen de obra en la nueva terminal.

