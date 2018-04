López Obrador promete soluciones a diferendos entre empresas y mineros

Monclova, Coah. 4 Abr (Notimex).- El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ofreció hoy a integrantes del sector minero del país que buscará la reconciliación entre trabajadores y empresas.

“Vamos a buscar que haya unidad al interior de los mineros, de los trabajadores mineros, la división no ayuda a los trabajadores, y también vamos a buscar el acuerdo con los empresarios de las minas, con los que se dedican a la producción del acero que son productores mexicanos, van a tener apoyo”, señaló.

Durante su discurso ante los asistentes en el municipio de Monclova, López Obrador indicó que no debe haber división, ni pleito e incluso se buscará la reconciliación entre los grupos, siempre apegados a la legalidad.

Posteriormente, en entrevista con medios de comunicación, reiteró que buscará la conciliación entre trabajadores mineros y los dueños de las empresas mineras.

“Tenemos que llegar a un acuerdo para que no se afecte el medio ambiente, que no se destruya el territorio, eso es lo que más nos importa, que no queden socavones, contaminación después de la explotación minera, que se respete la naturaleza, que se exploten las minas como se explotan las minas en Canadá, en donde tienen que respetar el medio ambiente”, planteó.

López Obrador propuso que también se les pague salarios justos a los trabajadores y que los impuestos por extracción de mineral lleguen a los pueblos donde se extraen los minerales como el oro, la plata, el cobre.

Por otra parte, el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia destacó que continuará recorriendo México mostrando sus propuestas a la ciudadanía y sin aparato de seguridad.

