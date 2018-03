López Obrador promoverá amparos para detener contratos de aeropuerto mexicano

México, 22 mar (EFE).- El candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que promoverá amparos para que el actual Gobierno detenga la asignación de contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y de la explotación petrolera en costas de los estados de Yucatán y Quintana Roo.

El líder izquierdista advirtió que con la asignación de contratos pretenden “amarrarle las manos” y “comprometer el presupuesto” del próximo Gobierno que él encabezaría, ante lo cual dijo que no está dispuesto a participar en actos de corrupción.

“Se van a presentar amparos para que se detenga la entrega de contratos, están entregando contratos para comprometer al próximo Gobierno y amarrarnos las manos”, declaró a medios López Obrador, quien encabeza las encuestas rumbo a la elección presidencial del 1 de julio, tras una reunión privada.

“(Buscan) que no tengamos recursos (económicos) para no hacer nada y (de paso) que estemos pagando las pillerías que se están contratando actualmente”, añadió.

Contó que precisamente hoy se pretende firmar uno de esos contratos, en el que se establece que la nueva terminal aérea será concluida en 2025.

“Todo nuestro sexenio (2018-2024) será para pagar deudas y no voy a aceptar eso, no soy títere de nadie y no voy a ser cómplice de la corrupción”, apuntó.

El candidato de la coalición integrada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES) tiene entre sus principales propuestas detener la construcción del nuevo aeropuerto capitalino, para asignar esos recursos a obras que considera de mayor importancia.

Dijo que la Administración actual, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, y los encargados de la obra “están apurados comprometiendo presupuesto a futuro” y cuestionó que a poco más de tres meses de las elecciones “están entregando contratos para comprometer participaciones federales a 20 años”.

López Obrador indicó que sus candidatos para secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación, Javier Jiménez Espriú y Olga Sánchez Cordero, respectivamente, serán los encargados de trabajar en los amparos que interpondrán contra la entrega de contratos a mediano y largo plazo. EFE