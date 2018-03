López Obrador, resuelto a captar indecisos para ganar Presidencia de México

Juan Manuel Ramírez G.

México, 28 mar (EFE).- Andrés Manuel López Obrador, aspirante izquierdista a la Presidencia de México, está resuelto a captar a los votantes indecisos para reforzar su posición y ganar los comicios del 1 de julio.

Gran parte de esta estrategia en la campaña electoral, que oficialmente comienza este fin de semana, está diseñada por Tatiana Clouthier, una asesora muy estrecha de López Obrador y con una larga trayectoria política.

Su padre, Manuel Clouthier, conocido como Maquío, fue candidato presidencial del derechista Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones de 1988, luchó fuertemente por la democratización de este país y, aunque murió en 1989, dejó en su hija esa semilla del cambio.

Ella también fue militante del PAN pero renunció a ese partido en 2005. “Nos alejamos de lo que nos diferenciaba de otros partidos: el poder socializado en aras de servir”, dijo en aquel tiempo.

Y a inicios de este año sorprendió al ser presentada por López Obrador como su coordinadora de campaña, un proyecto que consideró más afín a sus ideales y que defiende con pasión.

“Maquío se nos fue hace 30 años y con un país muy distinto al de ahora. Mi padre me enseñó bien, me enseñó a amar este país, de una manera feroz y estoy enormemente agradecida por las bendiciones que me dio y por enseñarme a trabajar por lo que creo”, dice Clouthier en entrevista a Efe.

Tatiana Clouthier cree en la propuesta de López Obrador, situado en primer lugar en las encuestas de las elecciones presidenciales del 1 de julio y con una clara ventaja que intentarán mantener en los próximos tres meses.

“Vamos a trabajar en presentar mas propuestas, no entrar en esa tontería de la guerra sucia e ir por los nichos de (los votantes) indecisos, de los que no hemos conquistado. Esa es parte de nuestra tarea, pero seguimos trabajando en varias vertientes “, apuntó.

“Estamos trabajando en los indecisos. En este momento tenemos aproximadamente entre 12 y 16 % dependiendo de la encuesta, en las que se hablan de indecisos y habremos de ir por ese sector”, agregó.

Con una parte de esos porcentajes, determinante en las últimas tres elecciones, López Obrador puede encaminarse a un triunfo, en su nuevo intento por llegar a la Presidencia.

La intención de Clouthier es que el margen de victoria de su candidato sea amplio y sin espacio para dudas.

Recordó que López Obrador ha recorrido el país, lo cual le ha dado “un conocimiento propio y amplio”, “no carga con el bagaje propio de la corrupción” y “tiene mucha experiencia ya que gobernó la Ciudad de México, la ciudad más grande y mas importante de este país y lo hizo bastante bien”.

El aspirante, de 64 años, lidera la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES).

A falta de tres meses para las elecciones, la asesora, hábil en el manejo de las redes sociales, sabe que el movimiento del que forma parte tiene ante sí una oportunidad para entrar en la historia de México.

El día que dejó el PAN, Clouthier señaló que ya en el gobierno, con Vicente Fox como presidente, Acción Nacional se había convertido “en una mala copia” del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Es una oportunidad, “primero para sacar al PRIAN -una asociación de las siglas de PRI con las del PAN- de Los Pinos -la residencia presidencial- y segundo para poder hacer una transformación real e histórica para este país”, apuntó.

En un ejercicio a futuro, a Clouthier, el 2 de julio, un día después de la elección le “encantaría ver un titular -en los periódicos- que dijera: ‘Ganó México” y para ello trabaja desde su trinchera. EFE