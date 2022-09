López Obrador se reunirá con el presidente de Alemania y empresarios

Ciudad de México, 20 sep (EFE).- El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recibirá este martes al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en el Palacio Nacional, donde conversarán con empresarios para fortalecer los lazos económicos entre ambos países.

“Vamos con mucho gusto a recibir al presidente de Alemania hoy y vamos a tener una entrevista, una conversación y también vamos a tener una convivencia, va a haber una comida con empresarios alemanes que vienen acompañándolo”, reveló López Obrador en su rueda de prensa diaria sin detallar los nombres de las compañías.

El jefe del Estado alemán realiza una visita del 19 de septiembre al 21 de septiembre a México, donde también tiene programada una sesión solemne en el Senado, recibir el título de huésped distinguido del Gobierno de Ciudad de México y reunirse con autoridades de Jalisco.

López Obrador indicó que el encuentro no solo se tratará de la guerra de Ucrania y los efectos, “sino de las relaciones económicas, comerciales, que existen entre México y Alemania y cómo consolidarlas”.

“Esto se inscribe en la situación que prevalece de que México es un país atractivo para la inversión extranjera, desde hace mucho tiempo Alemania tiene inversiones en México, inversiones muy importantes, es un socio comercial importante de México y queremos fortalecer esas relaciones”, expresó.

Alemania es el cuarto socio comercial de México en el mundo y el primero entre los países de Europa, con un comercio total en 2021 de 24.773 millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Hay una inversión acumulada de Alemania en México que asciende a 29.732,7 millones de dólares, lo que equivale al 4,5 % de la inversión extranjera directa (IED) total recibida en México, según la SRE.

Cuestionado sobre si abordará con Alemania su postura contra las sanciones impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania, López Obrador indicó que solo lo hará si surge el tema en la conversación.

“Nosotros lo que queremos es que se consiga la paz y todo lo que podamos ayudar con ese propósito, y vamos a seguir manteniendo esa postura y vamos a dar a conocer nuestro punto de vista, si se trata el tema, porque lo que lleva al encuentro es el fortalecimiento de nuestras relaciones económicas y comerciales”, reiteró.

El mandatario reiteró que él ya ofreció su postura de integrar un comité en las Naciones Unidas para conseguir la paz y establecer una tregua mundial que dure cinco años.

Reafirmó que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, llevará el planteamiento de México esta semana a la Asamblea General de la ONU.

“Nosotros no estamos de acuerdo con la invasión, no estamos de acuerdo con las sanciones, no estamos de acuerdo con el envío de armas, nosotros estamos a favor de la paz y consideramos que es indispensable el inicio de un diálogo para conseguir la paz”, sentenció López Obrador. EFE