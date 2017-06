Lorenzo: “Doy destellos de rapidez, pero la moto aún no es natural para mí”

Montmeló (Barcelona), 11 jun (EFE).- El piloto español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17) celebró el cuarto lugar que logró en el Gran Premio de Cataluña, pero admitió que su moto “todavía no es natural” para él.

Lorenzo, que lideró durante las primeras vueltas la carrera, consiguió su segundo mejor resultado de la temporada y se alegró por la victoria de su compañero de equipo Andrea Dovizioso.

“Me falta una moto que me permita pilotar cómodo. Que cuando frene y ponga gas pueda tener agarre, que es mi punto fuerte. Cada vez doy más destellos de rapidez, pero todavía no es natural para mí”, analizó.

Reconoció, sin embargo, que “poco a poco” su Ducati está más cerca de los mejores tiempos, algo que demostró hoy Dovizioso consiguiendo su segundo triunfo consecutivo.

“Estoy la mar de feliz con la victoria de Dovizioso. Lo he celebrado porque esta victoria da muchos ánimos al equipo. Tenemos una buena base. Hay que disfrutarlo, porque un día seré yo el que gane. El ambiente es bueno y de respeto. Dovizioso ha estado muchos años consiguiendo muchos podios y este año está consiguiendo muchas victorias”, subrayó.

Uno de los adelantamientos de la carrera se produjo al final de la sexta vuelta, en la curva diez, cuando Marc Márquez le hizo un espectacular interior a Lorenzo para ponerse líder, una acción que descolocó al piloto de Ducati.

“He frenado bien. Él con la Honda hace más ángulo y ha visto que me iba a dar y ha hecho el triángulo y he tenido que levantar la moto. Si no levanto la moto, quizás me voy al suelo”, reconoció.

Sobre el estilo de Márquez, que a lo largo de este fin de semana se ha caído en hasta cinco ocasiones durante los entrenamientos, Lorenzo respetó la manera de pilotar que tiene el de Honda.

“Todo el mundo cree que ha aprendido de los accidentes. Es su estilo: apretar en los entrenamientos. Es su mentalidad. Otros pilotos somos más conscientes con el riesgo. El compite así desde siempre”, señaló.

En cualquier caso, Lorenzo señaló que ha completado “un buena carrera”, si bien destacó que “el cuarto lugar no es la posición en la que uno quiere estar”. EFE